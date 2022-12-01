Шольц запропонував заходу повернути довоєнний "мирний порядок" з РФ / Колаж фото УНІАН, Reuters

Європа повинна повернутись до довоєнного "мирного порядку" з РФ, якщо російський диктатор Володимир Путін припинить війну проти України. Таким чином з РФ вирішать "всі питання загальної безпеки". Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє The Times.

"Ми можемо повернутися до мирного порядку, який працював, і зробити його знову безпечним, якщо у Росії є бажання повернутися до цього мирного порядку", - сказав Шольц.

Він пояснив, що зараз не може бути мови про те, щоб відновлювати з РФ дипломатичне партнерство. Але якщо Путін припинить війну, то цей "мирний порядок" буде відновлений.

"І для Росії це також означає, що вона визнає, що існують відкриті суспільства, демократії, які йдуть зовсім іншим шляхом... Зрештою, з боку країн-членів Європейського Союзу, з боку НАТО агресії немає, і всі питання спільної безпеки можуть бути вирішені і обговорені. Готовність до цього є", – додав Шольц.

Нагадаємо, раніше Макрон дорікнув Україні у тому, що влада не хоче сідати за стіл переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, який розв'язав криваву війну проти українського народу.

"Я вважаю, що президент Путін зробив величезну помилку, почавши цю війну ... Путін керує, і він керує досить довго. Він знає своїх людей. Я вважаю, що він помилився. Хіба неможливо повернутися за стіл і про щось домовитися? Я думаю, що це ще можливо", - цинічно заявив Макрон.

Переговори України та Росії

Президент Володимир Зеленський раніше чітко заявляв, що Україна не вірить будь-яким заявам країни-агресора Росії про "перемовини". Тому Київ продовжуватиме проводити військову операцію для звільнення своїх територій, які захопили ворожі війська.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що контрнаступ сил оборони України триватиме і взимку. За його словами, ЗСУ не можуть зупинитися, інакше Захід втомиться від війни, а Росія просуватиме тему "діалогу" на своїх умовах.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков сказав, що наразі жодних перемовин Москви і Києва не може бути. Він звинуватив Україну в нібито "небажанні говорити з Росією", але не сказав, що Росія прикривається "діалогом", щоб отримати паузу і потім піти в новий наступ на українську державу.

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