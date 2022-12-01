200 метрів під землею: стало відомо, де саме розташовані бункери Путіна

Багато путінських бункерів у Росії зв'язані між собою кілометровими тунелями.
Російський диктатор Володимир Путін будує собі дуже глибокі бункери, які пов'язані між собою тунелями довжиною в десятки кілометрів. Про це повідомляє російське видання Собеседник.
Ці бункери знаходяться в Москві, на Уралі і Поволжі. Деякі з них були побудовані ще в Радянському Союзі, а деякі будуються прямо зараз. Цим займається Головне управління спеціальних програм при президенті Росії.
Нові бункери будують під найсуворішою охороною, спостереження ведеться навіть з дронів. Повідомляється, що в Москві путінські бункери розташовані на глибині 200 метрів і там є спеціальні ліфти.
За даними видання, дігери якось випадково натрапили на ці тунелі. Їх спіймали і навіть засудили за таку "знахідку".
Повідомляється, що бункери для Путіна знаходяться в таких місцях:
- бункери в Москві, пов'язані з урядовими установами в столиці РФ, Балашисі, Чехові і з бункером поблизу Калуги;
- бункер під палацом в Геленджику;
- бункер в горі Ямантау в Уральському містечку Міжгір'я;
- укриття поблизу Мічурінського проспекту в Москві.
Раніше радник Офісу президента України Олексій Арестович зазначав, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться зламати наш народ. Проте найслабшим місцем українців є самі українці, тому єдине, що нас може перемогти – це внутрішні суперечки.
Нагадаємо, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповідав, що в умовах, коли військові РФ не можуть здобувати успіхи на полі бою, Путін турбується про збереження своєї "шкури". Він розуміє, що через провальну війну проти України у Росії може відбутися переворот, тому намагається перекласти провину за поразки із себе на своїх військових.
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