200 метрів під землею: стало відомо, де саме розташовані бункери Путіна

Де знаходяться Бункери Путіна / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін будує собі дуже глибокі бункери, які пов'язані між собою тунелями довжиною в десятки кілометрів. Про це повідомляє російське видання Собеседник.

Ці бункери знаходяться в Москві, на Уралі і Поволжі. Деякі з них були побудовані ще в Радянському Союзі, а деякі будуються прямо зараз. Цим займається Головне управління спеціальних програм при президенті Росії.

Нові бункери будують під найсуворішою охороною, спостереження ведеться навіть з дронів. Повідомляється, що в Москві путінські бункери розташовані на глибині 200 метрів і там є спеціальні ліфти.

За даними видання, дігери якось випадково натрапили на ці тунелі. Їх спіймали і навіть засудили за таку "знахідку".

Повідомляється, що бункери для Путіна знаходяться в таких місцях:

бункери в Москві, пов'язані з урядовими установами в столиці РФ, Балашисі, Чехові і з бункером поблизу Калуги;

бункер під палацом в Геленджику;

бункер в горі Ямантау в Уральському містечку Міжгір'я;

укриття поблизу Мічурінського проспекту в Москві.

Раніше радник Офісу президента України Олексій Арестович зазначав, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться зламати наш народ. Проте найслабшим місцем українців є самі українці, тому єдине, що нас може перемогти – це внутрішні суперечки.

Нагадаємо, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповідав, що в умовах, коли військові РФ не можуть здобувати успіхи на полі бою, Путін турбується про збереження своєї "шкури". Він розуміє, що через провальну війну проти України у Росії може відбутися переворот, тому намагається перекласти провину за поразки із себе на своїх військових.

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