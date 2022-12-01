РФ бомбить Україну з 40 аеродромів: у ЗСУ розповіли, коли припиняться обстріли

Ракетні удари припиняться , у ЗСУ назвали умову / колаж фото Telegram Кирило Тимошенко, командування ЗСУ

Росія продовжує тероризувати Україну і готується до нового ракетного удару, цілями яких можуть стати об'єкти енергетики та критичної інфраструктури. Окупанти б'ють по Україні з 40 аеродромів. Про це заявив речник Збройних сил ЗСУ Юрій Гнат в ефірі Апостроф TV.

На таких аеродромах РФ розмістила свою тактичну авіацію. Вони розташовані в Криму, Білорусі та безпосередньо на території Росії.

"Кожен аеродром може приймати певні типи авіації. Для росіян важливо розосередження тактичної авіації по різних аеродромах, щоб мати різні варіанти і різні дистанції до тих об'єктів, які противник збирається атакувати", - сказав Гнат.

Україна може припинити цей терор з боку окупантів, але для цього необхідна військова допомога від Заходу. У ЗСУ переконані, що ракетні удари по Україні припиняться, як тільки захисники отримають далекобійну зброю.

"Україна вже не раз говорила, що дійсно нам потрібно мати на озброєнні певні типи далекобійної зброї, якою ми могли б стримувати ворога на тому чи іншому напрямку", - додав Юрій Гнат.

Небезпека нового ракетного удару РФ

З 10 жовтня російські окупанти масовано обстрілюють Україну ракетами, намагаючись знищити нашу енергетичну інфраструктуру, щоб залишити українців без тепла і електрики.

23 листопада Росія випустила по Україні 70 ракет, з яких 51 вдалося збити. Росіяни пошкодили нашу енергетичну інфраструктуру і вбили цивільних жителів у Києві та Вишгороді.

27 листопада президент України Володимир Зеленський попередив, що російські війська готують нову хвилю ударів.

Раніше глава фракції Слуга народу в Раді Давид Арахамія заявив, що російські окупанти планують завдати новий масований ракетний удар по території України. Він закликав заздалегідь заготовити продукти в сухому вигляді на тривалий період часу.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що на накопичення нового боєкомплекту ракет, здатного подолати українську систему ППО, російським окупантам потрібно приблизно два тижні. Він попередив, що РФ може готувати новий масований ракетний удар по Україні.

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