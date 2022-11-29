Пєсков відкинув можливість проведення переговорів мыж Україною та РФ/ Reuters

У Кремлі уже передумали вести переговори з Україною, там відкидають таку можливість.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, слова якого цитує російський Інтерфакс. Він сказав, нібито перемовинам заважає "українська позиція".

"Справді, наразі жодні переговори неможливі, бо їх абсолютно заперечує українська сторона. "Спеціальна військова операція" продовжується", – сказав Пєсков.

Він зазначив, нібито для мирних переговорів потрібна "політична воля України". При цьому він нагадав, що Україні нібито "добре відомі вимоги Росії".

Можливість переговорів України та РФ

Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що допускає можливість проведення переговорів Москви із західними країнами. Кремлівський чиновник сподівається, що Захід змусить Україну сісти за стіл переговорів з РФ.

На такі заяви Кремля уже відреагували у США. Координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що тільки президент України Володимир Зеленський може прийняти рішення про початок переговорів з Росією. США не можуть натиснути на Україну для того, щоб вона почала переговори.

Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що переговори з Росією не допоможуть завершити війну, а можуть лише призупинити її, адже російський диктатор Володимир Путін завжди бажатиме захопити українські території. Путін не заспокоїться, поки не завоює Київ.

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