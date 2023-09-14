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"Є лисина спотикання": Сотник пояснив, чому переговори з РФ неможливі

Анна Ярославська
14 вересня 2023, 01:51
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Україна може йти на переговори, лише перебуваючи в сильній позиції.
Володимир Путін, Олександр Сотник
Володимир Путін воюватиме до останнього, вважає Олександр Сотник / Колаж: Главред, фото: скріншот

Російський диктатор Володимир Путін воюватиме до останнього, тому що за стіл переговорів з ним ніхто не сяде. Таку думку під час чату з читачами Главреда озвучив журналіст і публіцист Олександр Сотник.

За його словами, "Путін – це нескінченна війна".

"Якщо він залишиться, то у вересні обов'язково оголосить мобілізацію. Ми ж бачимо, що відбувається на українському фронті. ЗСУ прорвали першу лінію оборони, а друга лінія вже не настільки замінована. А далі - Токмак. Коли ЗСУ візьмуть Токмак, перед ними відкриються дві дороги – на Мелітополь і Бердянськ. А вже з цих точок Кримський міст перетворюється на дорогу підводну споруду. Після чого всі логістичні ланцюжки руйнуються, і Крим перетворюється на острів. Коли більше нічого не зможуть поставляти в Крим, далі вже буде справа техніки", - пояснив публіцист.

Сотник зазначив, що все частіше звучать голоси про те, що потрібно йти на переговори.

"Україна може йти на переговори, лише перебуваючи в сильній позиції, коли ворог затиснутий в кутку та йому вже нічого не залишається, крім як піднімати лапки, щоб його не прибили остаточно", - сказав він.

При цьому є "один камінь спотикання, точніше лисина спотикання – Путін".

"Тому що з Путіним, як і з Гітлером, ніхто за стіл переговорів не сяде – ні Зеленський, ні одна інша людина, яка буде після Зеленського. І сам Путін це теж прекрасно розуміє, тому воюватиме до останнього", - резюмував Сотник.

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Дивіться відео чату на Главреді з Олександром Сотником:

Переговори Росії та України

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз "поганий момент" для переговорів з країною-агресором Росією. Глава держави зазначив, що емоційно готовий до тривалої війни.

Мирні переговори між Україною та Росією зараз неможливі, тому що саме Кремль не хоче їх. Про це заявив колишній спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер. Також він розповів, що могло б змінити позицію Росії щодо переговорів з Україною.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що мирні переговори з Росією поки недоступні, оскільки "для танго потрібні двоє". При цьому, за його словами, якщо президент Росії Володимир Путін проявить інтерес, то українці приєднаються.

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війна в Україні Олександр Сотник новини України війна Росії та України
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