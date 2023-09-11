"Для танго потрібні двоє": Блінкен назвав умову, за якої можливі переговори з РФ

Зараз немає жодних ознак того, що російський диктатор Володимир Путін зацікавлений у змістовній дипломатії, вважає держсекретар США.

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Ентоні Блінкен сказав, що зараз Путін не зацікавлений у дипломатичному рішенні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що мирні переговори з Росією поки недоступні, оскільки "для танго потрібні двоє". При цьому, за його словами, якщо президент Росії Володимир Путін проявить інтерес, то українці приєднаються.

Блінкен зазначив, що зараз немає жодних ознак того, що російський диктатор Володимир Путін зацікавлений у змістовній дипломатії, передає ABCnews.

"Що стосується переговорів, то для танго потрібні двоє. І поки ми не бачили жодних ознак інтересу до дипломатії з боку Володимира Путіна. Якщо ж він проявить інтерес, то, я думаю, українці будуть першими, хто вступить в переговори, а ми будемо одразу за ними", - сказав держсекретар США в неділю, 10 вересня.

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Блінкен додав, що всі хочуть, щоб війна в Україні закінчилася.

"Але вона повинна закінчитися на справедливих і стійких умовах, що відображають суверенітет і територіальну цілісність України", - підкреслив глава зовнішньополітичного відомства США.

Переговори України та Росії

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist заявив, що емоційно готовий до тривалої війни та вважає, що зараз "поганий момент" для переговорів з Росією.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україну очікує важка осінь. По всьому світу посиляться голоси із закликом до переговорів з країною-агресором Росією. Очікується безліч самітів, на яких Києву потрібна присутність друзів. Однак у підсумку українська держава здобуде перемогу на всіх фронтах.

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що мирні переговори між Україною та Росією зараз неможливі, тому що саме Кремль не хоче їх. За словами Волкера, Путін зацікавлений в тому, щоб знищити Україну, він зробив свою політичну ставку на це.

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