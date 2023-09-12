"РФ тоне": у Зеленського відповіли на нову маячню Путіна щодо війни в Україні

Висловлювання президента РФ розраховані на внутрішню російську аудиторію, впевнений Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк відповів на маячню Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував висловлювання диктатора Володимира Путіна з приводу агресії РФ проти України, які він зробив в ході економічного форуму на Далекому Сході.

При цьому він підкреслив, що висловлювання президента РФ розраховані на внутрішню російську аудиторію. Про це він написав у соцмережі Х.

Водночас представник ОП зазначив, що в Кремлі продовжують видавати бажане за дійсність, говорячи про триваючу війну проти України.

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Він звернув увагу на те, що Путін регулярно повторював мантри про те, що "все йде за планом", "Росія сильна як ніколи", "Захід слабшає і слабшає", а "всі хто виїхали, зробили помилку".

Радник глави ОП вважає, що диктатор РФ хотів заспокоїти громадськість, яка почала щось підозрювати після показової ліквідації ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

"Це примусове видавання бажаного за дійсне, що триває годинами, свідчить лише про внутрішні переживання з приводу власної легітимності в якості ватажка зграї. Не треба дивитися на дерево. Треба бачити ліс в цілому. Росія повільно тоне", - пояснив він.

Подоляк також додав, що зупинити об'єктивний історичний процес вже не вийде, а завдання всього вільного світу — прискорити поразку Путіна і РФ в цілому.

Повідомлення М.Подоляка / @Podolyak_M

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що контрнаступ ЗСУ начебто немає ніяких результатів, а лише втрати техніки та армії під час наступу на окупантів. Путін під час економічного форуму назвав такі цифри озброєння, про які Україна і сама не підозрювала, що нібито має таку кількість техніки.

Раніше Військовий кабінет обговорив напрямки наступу ЗСУ. В ході роботи учасники обговорили плани по контрнаступу. Зеленський додав, що йдеться про зведення укріплень, посилення українських захисників на відповідних ділянках.

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