Волкер назвав дві умови для старту переговорів України та РФ

Російський диктатор Путін зацікавлений в тому, щоб знищити Україну, захопити її. Він зробив свою політичну ставку саме на це, сказав Курт Волкер.

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​ Курт Волкер пояснив, за яких умов можуть відбутися переговори між Москвою і Києвом / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Мирні переговори між Україною та Росією зараз неможливі, тому що саме Кремль не хоче їх. Про це заявив колишній спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер.

"З ким ви збираєтеся вести переговори? Путін зацікавлений в тому, щоб знищити Україну, захопити її. Він зробив свою політичну ставку на це", - сказав Волкер, звертаючись до тих, хто говорить, що Україні потрібно вести переговори, передає ТСН.

Експредставник Держдепартаменту США також розповів, що могло б змінити позицію Росії щодо переговорів з Україною.

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"Що могло б змінити орієнтацію Росії, так це, по-перше, зміна Володимира Путіна на іншого лідера. А, по-друге, якщо росіяни зазнають поразки, і для Росії стане зрозуміло, що вони не можуть продовжувати війну, тоді для них з'явиться можливість прийти до якогось переговорного врегулювання, остаточного виведення військ і формування мирного кордону, але до тих пір я не бачу, про що можна вести переговори, поки Росія не хоче цього робити", – сказав Волкер.

Переговори України та Росії

Президент Володимир Зеленський прокоментував імовірність переговорів з диктатором Володимиром Путіним. Глава держави не вважає, що вже настав час для того, щоб почати переговори про мир з Кремлем.

"Якщо ви хочете прийти до компромісу або діалогу з кимось, ви не можете робити цього з брехуном", - сказав Зеленсйі в коментарі CNN.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україну очікує важка осінь. По всьому у світі посиляться голоси із закликом до переговорів з країною-агресором Росією. Очікується безліч самітів, на яких Києву потрібна присутність друзів. Однак у підсумку українська держава здобуде перемогу на всіх фронтах.

Політичний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду сказав, що Україна повинна бити по Москві, щоб у Києва була серйозна переговорна позиція в рамках будь-яких мирних діалогів. Як вважає експерт, якщо цього не робити, переговори ризикують піти не за сценарієм української держави.

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