"Зараз поганий момент": Зеленський оцінив можливість переговорів з РФ

Деякі партнери можуть сприйняти недавні труднощі України на полі бою як привід для того, щоб примусити її до переговорів з РФ, але "це поганий момент".

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Володимир Зеленський категорично відкидає ідею компромісу з Путіним / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз "поганий момент" для переговорів з країною-агресором Росією. Глава держави емоційно готовий до тривалої війни.

За словами Зеленського, деякі партнери можуть сприйняти недавні труднощі України на полі бою як привід для того, щоб примусити її до переговорів з РФ, але "це поганий момент, оскільки Путін бачить те ж саме".

"Я повинен бути готовий (до тривалої війни, - ред.), моя команда повинна бути готова до довгої війни, і емоційно я готовий", - сказав президент в інтерв'ю The Economist.

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Зеленський вважає, що перемога у війні не прийде "завтра або післязавтра", але це не якась фантастична мрія.

Український президент категорично відкидає ідею компромісу з Путіним. Війна триватиме "до тих пір, поки Росія залишатиметься на українській території", каже він. Зеленський переконаний, що угода, досягнута шляхом переговорів, не буде постійною.

За його словами, ті, хто вирішив поговорити з людиною в Кремлі, "обманюють себе", як і західні лідери, які підписали угоду з Адольфом Гітлером у Мюнхені в 1938 році лише для того, щоб спостерігати за його вторгненням до Чехословаччини.

Глава держави також зазначив, що добре усвідомлює ризики для своєї країни, якщо Захід почне припиняти економічну підтримку.

Видання нагадує, що деякі із західних союзників, включаючи США, проводять вибори в наступному році. Зберегти підтримку буде складно, особливо за відсутності значного прогресу на фронті.

Зеленський підкреслив, що якщо Путін сподівається, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах в США в 2024 році принесе йому перемогу, він помиляється, адже Трамп "ніколи" не підтримає Путіна.

"Сильні американці так не роблять", - сказав президент України.

Згортання допомоги Україні з боку союзників лише затягне війну, переконаний Зеленський. І це створить ризики для Заходу в його власному дворі. За його словами, неможливо передбачити, як мільйони українських біженців в європейських країнах відреагують на те, що їх країну кинули. Українці в цілому "поводилися добре" і "дуже вдячні" тим, хто їх прихистив. Але це не буде "хорошою історією" для Європи, якщо вона "зажене цих людей у кут".

Переговори України та Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що мирні переговори з Росією поки недоступні, оскільки "для танго потрібні двоє". При цьому, за його словами, якщо президент Росії Володимир Путін проявить інтерес, то українці приєднаються. Блінкен зазначив, що зараз немає жодних ознак того, що російський диктатор Володимир Путін зацікавлений у змістовній дипломатії.

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що мирні переговори між Україною та Росією зараз неможливі, тому що саме Кремль не хоче їх. За словами Волкера, Путін зацікавлений в тому, щоб знищити Україну, він зробив свою політичну ставку на це.

Політичний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду сказав, що Україна повинна бити по Москві, щоб у Києва була серйозна переговорна позиція в рамках будь-яких мирних діалогів. Як вважає експерт, якщо цього не робити, переговори ризикують піти не за сценарієм української держави.

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