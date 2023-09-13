Війна може завершитися за одним із 3-х сценаріїв: Жданов назвав дату і пояснив роль США

Вихід захисників України на Азовське узбережжя поверне нас у ситуацію 23 лютого 2022 року, до початку вторгнення, і може спровокувати в РФ незворотні процеси.

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Війна може завершитися за одним із 3-х сценаріїв, вважає Жданов/ колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, Главред

На закінчення війни в Україні впливають як події на фронті, так і інші фактори, серед яких – ситуація в країні-агресорці Росії та США. Зокрема, Сполучені Штати Америки фактично впливають на хід війни, надаючи Україні зброю для захисту від РФ.

Тому зараз є лише дві людини, які більш-менш точно можуть відповісти на запитання, коли може закінчитися війна в Україні – президент США Джо Байден і російський диктатор Володимир Путін. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє ТСН.ua.

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"Я думаю, що США, мають свій погляд на хід цієї військової кампанії. І я думаю, що у них є якийсь сценарій цієї війни, якого вони дотримуються. Тому вони так дозовано дають нам зброю, щоб не допустити швидкого та повного розгрому РФ на полі бою. А виходячи з такого міркування, можна зробити висновок, що, скоріш за все, США будуть тягнути до старту передвиборчої кампанії Джо Байдена. А це – кінець весни та початок літа 2024 – початок виборчих перегонів у США. Ось на цю дату я б орієнтувався щодо можливого часу закінчення війни", – зазначив Жданов.

Крім цього, є ще два інших можливих сценарії завершення війни в Україні, вважає військовий експерт. Перший сценарій буде реалізований, якщо в Росії змінять військово-політичне керівництво, Путін і його оточення будуть усунені від влади.

"Зміна політичного клану може призвести до того, що для відновлення міжнародного статусу Росії та зняття санкцій, нове політичне керівництво цієї країни може піти на таку поступку, як повне виведення військ з території України. Це дуже ймовірний варіант", – сказав військовий експерт.

Ще один варіант, який менш ймовірний, тому що він не повністю залежить від України – це розгром російських військ на території України. За словами Жданова, з цього сценарію точно може бути реалізована принаймні більша половина, а саме – вихід українських військ на Азовське узбережжя.

Військовий експерт наголосив, що вихід на Азовське узбережжя фактично повертає нас у ситуацію 23 лютого 2022 року, до початку вторгнення, і може спровокувати у країні-агресорці Росії низку незворотних процесів, які можуть призвести до виведення російських військ з України.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ відбивають "м'ясні штурми" РФ під Куп'янськом. Російським окупантам не вдається пробити оборонні лінії українських захисників на Куп'янсько-Лиманському напрямку, заявив начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш. Тут ворог "б'ється як риба об лід", тоді як на інших ділянках фронту — під Бахмутом і в Запорізькій області — у ЗСУ є успіхи.

Також повідомлялося, що ЗСУ мають успіх в районі Кліщіївки. У Генштабі ЗСУ повідомили, що унаслідок активних бойових дій українські захисники досягли часткового успіху в районах Кліщіївки на Донеччині та Роботиного на Запоріжжі. ЗСУ витісняють загарбників із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан зазначав, що ЗСУ можуть почати звільнення Донецька. За його словами, окупанти сконцентрували значну кількість військових ресурсів у районі тимчасово захопленого Донецька. Однак ЗСУ готові розпочати операцію зі звільнення міста.

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