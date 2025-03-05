Чи є загроза відмови від Запоріжжя та Херсона: прогноз вимог США до України

Марк Канчіан прокоментував заяви радника президента США з нацбезпеки Майка Волтца.

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Адміністрація Трампа бачить припинення вогню по лінії фронту

Про повернення окупованої частини території України не йшлося

Полковник у відставці Корпусу морської піхоти США, старший радник Департаменту оборони і безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Канчіан прокоментував заяви радника президента США з нацбезпеки Майка Волтца про те, що закінчення війни вимагатиме територіальних поступок України.

В інтерв'ю ТСН.ua він спрогнозував, чи може йтися про поступки з боку України з добровільною відмовою від Херсона та Запоріжжя.

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Адміністрація Трампа майже напевно бачить припинення вогню за сьогоднішньою лінією фронту, підкреслив полковник у відставці Корпусу морської піхоти США.

Водночас співрозмовник вважає, що про повернення окупованої частини території України поки що не йшлося.

"Ці поступки будуть угодою з невеликими гарантіями безпеки і відсутністю положення про репарації (з боку Росії - Ред.) або про трибунали з військових злочинів. Також буде певне скасування санкцій, можливо, повне скасування", - припустив Марк Канчіан.

Раніше повідомлялося про те, що Дональд Трамп зупинив допомогу Україні, щоб змусити Київ почати переговори з РФ. В Україну не доїдуть ракети ППО, боєприпаси до HIMARS і артилерії.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити постачання американської військової допомоги Україні після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Про це пише CNN з посиланням на представника Білого дому.

Нагадаємо, раніше в Раді назвали терміни "запасу міцності" України після паузи в поставках від США. Системи протиповітряної оборони і високоточні РСЗВ великої дальності можуть поставити тільки США, каже Федір Веніславський.

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Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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