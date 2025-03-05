Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Чи є загроза відмови від Запоріжжя та Херсона: прогноз вимог США до України

Олексій Тесля
5 березня 2025, 03:30
130
Марк Канчіан прокоментував заяви радника президента США з нацбезпеки Майка Волтца.
Чи є загроза відмови від Запоріжжя та Херсона: прогноз вимог США до України
/ колаж: Главред, фото: 37 ОБрМП, 31 ОМБр

Важливо:

  • Адміністрація Трампа бачить припинення вогню по лінії фронту
  • Про повернення окупованої частини території України не йшлося

Полковник у відставці Корпусу морської піхоти США, старший радник Департаменту оборони і безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Канчіан прокоментував заяви радника президента США з нацбезпеки Майка Волтца про те, що закінчення війни вимагатиме територіальних поступок України.

В інтерв'ю ТСН.ua він спрогнозував, чи може йтися про поступки з боку України з добровільною відмовою від Херсона та Запоріжжя.

відео дня

Адміністрація Трампа майже напевно бачить припинення вогню за сьогоднішньою лінією фронту, підкреслив полковник у відставці Корпусу морської піхоти США.

Водночас співрозмовник вважає, що про повернення окупованої частини території України поки що не йшлося.

"Ці поступки будуть угодою з невеликими гарантіями безпеки і відсутністю положення про репарації (з боку Росії - Ред.) або про трибунали з військових злочинів. Також буде певне скасування санкцій, можливо, повне скасування", - припустив Марк Канчіан.

Раніше повідомлялося про те, що Дональд Трамп зупинив допомогу Україні, щоб змусити Київ почати переговори з РФ. В Україну не доїдуть ракети ППО, боєприпаси до HIMARS і артилерії.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити постачання американської військової допомоги Україні після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Про це пише CNN з посиланням на представника Білого дому.

Нагадаємо, раніше в Раді назвали терміни "запасу міцності" України після паузи в поставках від США. Системи протиповітряної оборони і високоточні РСЗВ великої дальності можуть поставити тільки США, каже Федір Веніславський.

Інші новини:

Мирний план Трампа - що відомо

Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції.

У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа":

  • заморожування війни;
  • окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";
  • Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову.

Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить.

6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України.

Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України Майкл Волц
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
У Берліні пообіцяли надати Україні додаткові 3 млрд євро, які блокував Шольц

У Берліні пообіцяли надати Україні додаткові 3 млрд євро, які блокував Шольц

01:15Світ
РФ атакувала Україну дронами: частина Одеси залишилася без світла, води та тепла

РФ атакувала Україну дронами: частина Одеси залишилася без світла, води та тепла

23:53Україна
РФ для "галочки" рветься на правий берег Херсонщини: в ОВА розкрили план ворога

РФ для "галочки" рветься на правий берег Херсонщини: в ОВА розкрили план ворога

22:53Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Такий дорогий мені": Крістіна Орбакайте звернулася до росіян

"Такий дорогий мені": Крістіна Орбакайте звернулася до росіян

Майже, як батько: колишній чоловік Ані Лорак показав доньку вперше за довгий час

Майже, як батько: колишній чоловік Ані Лорак показав доньку вперше за довгий час

Весна розчарує: якою буде погода в Україні в березні, квітні, травні

Весна розчарує: якою буде погода в Україні в березні, квітні, травні

"Ще буде і похолодання, і мокрий сніг": синоптик збентежила прогнозом погоди

"Ще буде і похолодання, і мокрий сніг": синоптик збентежила прогнозом погоди

Голлівудський актор Адам Сендлер на "Оскарі" і в спортивному костюмі потролив Трампа

Голлівудський актор Адам Сендлер на "Оскарі" і в спортивному костюмі потролив Трампа

Останні новини

05:35

Загадка для найгеніальніших: знайдіть дівчину серед фламінго за 9 секунд

05:03

Квіти у вазі будуть свіжими в рази довше: які 2 кухонні речі треба додати у водуВідео

04:30

П’ять помилок, які "вбивають" авто: важливе попередження для водіїв

04:00

Як прибрати затхлий запах з шафи: дієвий лайфхак для свіжості

03:30

Чи є загроза відмови від Запоріжжя та Херсона: прогноз вимог США до України

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

02:56

Гороскоп на завтра 6 березня: Левам - радісна звістка, Стрільцям - сюрприз

02:24

Тест на IQ: знайдіть людину серед статуй за 5 секунд

01:59

Садівники закликають покласти лушпиння часнику на кущі полуниці: навіщо це потрібно

01:30

Затятий холостяк Клопотенко зізнався, яку жіночу рису вважає проблемною

Реклама
01:15

У Берліні пообіцяли надати Україні додаткові 3 млрд євро, які блокував Шольц

04 березня, вівторок
23:56

"Збираються знайти мене": Гленн скаржиться на тисячі погроз після питання ЗеленськомуВідео

23:53

РФ атакувала Україну дронами: частина Одеси залишилася без світла, води та тепла

23:16

Чому мухи люблять кружляти біля людей: ветеринари дали цікаву відповідь

22:53

РФ для "галочки" рветься на правий берег Херсонщини: в ОВА розкрили план ворога

22:52

Зрадниця Лорак публічно звернулася до доньки нареченого - що сталося

22:32

Після чуток про проблеми з коханим: Мозгова розповіла про "зникаючих чоловіків"

22:11

"Не він його придумав": дизайнерка одягу Зеленського висловилася про скандал у США

21:50

США та Україна підпишуть угоду про корисні копалини: ЗМІ назвали точну дату

21:42

Забита раковина очиститься за 5 хвилин: експерт розповіла, що залити у злив

21:21

Який вигляд має син Ігоря Пелиха: хлопець освідчився коханій дівчині

Реклама
21:18

Зеленський назвав точні вимоги Росії щодо завершення війни в Україні

21:15

Рослини будуть пишними і міцними: як зміцнити тонку розсаду помідорів і не тількиВідео

21:00

Тільки зганьбитеся: що вже не модно у 2025 році

20:54

Сотні тисяч боргу: у молодухи путініста Петросяна великі проблеми

20:40

Кабмін надав бронь від мобілізації ще одній категорії чоловіків: хто у списку

20:19

ЗСУ розгромили базу РФ в Курській області: Генштаб розкрив подробиці

19:44

"Це тимчасова пауза": у США зробили заяву про військову допомогу Україні

19:40

Як правильно притримуватися Великого Посту – корисні рекомендації

19:28

Трамп презентує в Конгресі свій план завершення війни в Україні - Fox News

19:15

В одній країні вже дефіцит: чи чекати українцям росту цін на популярний продукт

19:02

Трагедія в родині Доллі Партон: Королева кантрі овдовіла

18:57

5 березня заборонено ходити в гості: яке церковне свято, прикмети

18:53

Садівники закликали додати кілька рослин у сад: вони замінять огорожуВідео

18:53

РФ найближчим часом відновить ракетні удари: українців попередили про небезпеку

18:19

ЗСУ завдали потужного удару по командному пункту окупантів – що відомо

18:05

"Настав час зробити все правильно": Зеленський звернувся до Трампа

17:56

Один неправильний маневр – і штраф: тест ПДР, кого можна підібрати на дорозі

17:55

Як правильно обрізати малину навесні: 2 найважливіші дії має зробити кожен садівникВідео

17:39

Австралія може відправити миротворців в Україну: прем'єр зробив рішушучу заяву

17:30

Працюють, не покладаючи рук: ТОП-4 трудоголіка серед знаків зодіаку

Реклама
17:10

"Шрек, що вони з тобою зробили": чому п'ята частина франшизи ошелешила фанатів

17:02

"Я просто заклякла": Злата Огнєвіч пережила домагання

17:01

Країна з 52-мільйонним населенням підтримала війну РФ проти України

17:01

Франція готова розмістити ядерну зброю на території деяких країн - деталі

17:00

До припинення вогню – лічені тижні: Валерій Клочок – про наслідки саміту у Лондоні та погроз Трампа

16:46

Бруд та неприємний запах зникнуть: як правильно мити кухонні дерев'яні дошки

16:42

Виступ Трампа у Конгресі хочуть зірвати: ЗМІ дізналися, що вигадали демократи

16:18

Піна для гоління, сода й оцет: чим відмити старі плями на дивані

16:11

Чи є в України план "Б" після припинення підтримки союзників: відповідь уряду

16:07

Можна побачити чи не в кожному місті: чому люди кидають взуття на проводи

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти