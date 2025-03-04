У Раді назвали терміни 'запасу міцності' України після паузи в поставках від США

Системи протиповітряної оборони і високоточні РСЗВ великої дальності можуть поставити тільки США, каже Федір Веніславський.

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Федір Веніславський прокоментував ситуацію із забезпеченням ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

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Ситуація може значно ускладниться, каже Веніславський

Запас міцності в України точно є десь на півроку, сказав нардеп

Україна має запас міцності приблизно на півроку навіть без системної підтримки Сполучених Штатів, заявив народний депутат, член оборонного комітету Ради Федір Веніславський.

Водночас ситуація може значно ускладнитися, тому зараз ведеться робота над пошуком альтернативних джерел постачання критично важливого озброєння, підкреслив він у коментарі РБК-Україна.

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Нардеп попередив, що деякі види озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони та високоточні РСЗВ великої дальності, можуть поставити тільки США, водночас український ВПК за три роки війни здатний істотно нівелювати загрози і ризики.

Співрозмовник уточнив, що основною метою є забезпечення українських сил ППО достатньою кількістю засобів для відбиття повітряних атак, а також пошук можливості заміни критичного американського озброєння.

"Я думаю, що запас міцності в України точно є десь на півроку навіть без системної допомоги з боку США, але буде, звичайно, значно складніше. Тому зараз усі працюють - і команда президента, і Верховна Рада, і наш комітет - над тим, щоб розглянути варіанти компенсації цієї кількості та якості озброєння, яке США можуть припинити або вже припинили нам надавати", - додав Веніславський.

Призупинення допомоги США Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Дональд Трамп зупинив допомогу Україні, щоб змусити Київ почати переговори з РФ. В Україну не доїдуть ракети ППО, боєприпаси до HIMARS і артилерії.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити постачання американської військової допомоги Україні після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Про це пише CNN з посиланням на представника Білого дому.

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Хто такий Федір Веніславський? Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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