Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Раді назвали терміни "запасу міцності" України після паузи в поставках від США

Олексій Тесля
4 березня 2025, 11:20
825
Системи протиповітряної оборони і високоточні РСЗВ великої дальності можуть поставити тільки США, каже Федір Веніславський.
У Раді назвали терміни 'запасу міцності' України після паузи в поставках від США
Федір Веніславський прокоментував ситуацію із забезпеченням ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Важливо:

  • Ситуація може значно ускладниться, каже Веніславський
  • Запас міцності в України точно є десь на півроку, сказав нардеп

Україна має запас міцності приблизно на півроку навіть без системної підтримки Сполучених Штатів, заявив народний депутат, член оборонного комітету Ради Федір Веніславський.

Водночас ситуація може значно ускладнитися, тому зараз ведеться робота над пошуком альтернативних джерел постачання критично важливого озброєння, підкреслив він у коментарі РБК-Україна.

відео дня

Нардеп попередив, що деякі види озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони та високоточні РСЗВ великої дальності, можуть поставити тільки США, водночас український ВПК за три роки війни здатний істотно нівелювати загрози і ризики.

Співрозмовник уточнив, що основною метою є забезпечення українських сил ППО достатньою кількістю засобів для відбиття повітряних атак, а також пошук можливості заміни критичного американського озброєння.

"Я думаю, що запас міцності в України точно є десь на півроку навіть без системної допомоги з боку США, але буде, звичайно, значно складніше. Тому зараз усі працюють - і команда президента, і Верховна Рада, і наш комітет - над тим, щоб розглянути варіанти компенсації цієї кількості та якості озброєння, яке США можуть припинити або вже припинили нам надавати", - додав Веніславський.

Призупинення допомоги США Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Дональд Трамп зупинив допомогу Україні, щоб змусити Київ почати переговори з РФ. В Україну не доїдуть ракети ППО, боєприпаси до HIMARS і артилерії.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити постачання американської військової допомоги Україні після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Про це пише CNN з посиланням на представника Білого дому.

Інші новини:

Хто такий Федір Веніславський?

Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія.

Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

військова допомога Федір Веніславський війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Залужного призначено на нову посаду - указ президента Зеленського

Залужного призначено на нову посаду - указ президента Зеленського

13:42Україна
"Найкращий внесок": Пєсков цинічно відповів на призупинення допомоги США Україні

"Найкращий внесок": Пєсков цинічно відповів на призупинення допомоги США Україні

13:34Світ
Закупівля аналогів і нове виробництво: в ОП оцінили ситуацію з поставками зброї

Закупівля аналогів і нове виробництво: в ОП оцінили ситуацію з поставками зброї

13:32Україна
Реклама

Популярне

Більше
Драїти туалет вручну більше не треба: що потрібно додати в унітаз, простий метод

Драїти туалет вручну більше не треба: що потрібно додати в унітаз, простий метод

"Душею з вами": Алла Пугачова зробила гучну публічну заяву

"Душею з вами": Алла Пугачова зробила гучну публічну заяву

Гороскоп на завтра 5 березня: Близнюкам - радісна новина, Рибам - успіх

Гороскоп на завтра 5 березня: Близнюкам - радісна новина, Рибам - успіх

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 березня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 березня (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

14:15

Дзюдоїстка Білодід засвітила каблучку з величезним каменем на безіменному пальці

14:10

Викривача НАБУ затримали на продажу партії наркотиків: Бюро пора перезавантажувати, – експертВідео

14:10

Близько 90% озброєнь, раніше виділених Україні, вже доставлено в країну - ЗМІ

14:09

Великдень у 2025 році: коли святкують католики і православні

14:05

Четверта хвиля ОКО ЗА ОКО: мережа ОККО долучається до "Дронопаду" "Повернись живим"

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:42

Залужного призначено на нову посаду - указ президента Зеленського

13:34

"Найкращий внесок": Пєсков цинічно відповів на призупинення допомоги США Україні

13:32

Закупівля аналогів і нове виробництво: в ОП оцінили ситуацію з поставками зброї

13:08

Меган Маркл зреклася свого прізвища - причина

Реклама
13:06

Випробування вдачі та пізнання української культури: чому варто не пропустити прем'єру "Колеса фортуни" на 1+1 Україна

13:02

Вашингтон хоче домогтися переговорів Зеленського з Путіним: ЗМІ дізналися сценарій

12:59

"Ще буде і похолодання, і мокрий сніг": синоптик збентежила прогнозом погоди

12:54

Очікують перемир'я: окупанти відмовляються йти на штурм у Херсонській області

12:47

Деякі українці залишаться без субсидій: хто втратить виплати вже в березні

12:32

"Такий дорогий мені": Крістіна Орбакайте звернулася до росіян

12:19

У Білому домі розкрили причину зміни позиції США щодо війни в Україні

12:14

В США можуть обмежити можливості України бити дронами по РФ - яка причина

12:03

Чарівна рідина для орхідей: як і навіщо застосовувати кокосову водуВідео

11:43

Переозброєння ЄС: €800 млрд виділять на безпеку Європи та підтримку України

11:42

Офіційного рішення про замороження допомоги Україні від США не було - The Economist

Реклама
11:34

5000 гривень на оплату комуналки: які українці можуть отримати виплати

11:20

У Раді назвали терміни "запасу міцності" України після паузи в поставках від США

11:14

Китайський гороскоп на завтра 5 березня: Щурам - драма, Свиням - плітки

10:56

Угорщина заблокувала виділення Україні 20 млрд євро допомоги від ЄС - Politico

10:47

"Не буде вибачатись": Зеленський готовий виконати лише одну із вимог Трампа

10:41

Весна розчарує: якою буде погода в Україні в березні, квітні, травні

10:41

Краще за введення миротворців: Венс назвав головну гарантію безпеки для України

10:30

Удар пройшловся по дитячій поліклініці: росіяни атакували міста України дронамиФото

10:18

У дев'яти областях України гриміли вибухи: РФ вдарила десятками дронів

10:17

"Хочу одружитися": путініст Кіркоров приголомшив заявою про неконтрольовану доньку

09:36

Потужна атака безпілотників: дрони вдарили по двох НПЗ і нафтобазі у РФ

09:25

"Голодував": Потап потряс схудненням на 20 кілограмів і показав нове фото

09:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 березня (оновлюється)

09:03

Голлівудський актор Адам Сендлер на "Оскарі" і в спортивному костюмі потролив ТрампаВідео

08:57

Припинення допомоги від США: в Defense Express назвали найгірший сценарій

08:57

Трамп зупинив допомогу Україні, щоб змусити Київ почати переговори з РФ - WP

08:35

Карта Deep State онлайн за 4 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:22

Майже, як батько: колишній чоловік Ані Лорак показав доньку вперше за довгий час

08:19

"Двері відчинені": у Трампа назвали умову участі Зеленського в переговорах

08:10

Трамп нічого не хоче бачити далі власного носаПогляд

Реклама
07:59

У ЄС узгоджують питання конфіскації €200 млрд російських активів - FT

07:45

Іраклі Макацарія вперше показав обличчя сина

07:10

Чим відрізняються 2 жінки: лише гостроокий геній відповість за 21 секунду

06:57

"Відповідь на погану поведінку": Трамп призупинив військову допомогу Україні - CNN

06:30

Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба знайти цифру 10

06:10

Як старий аферист Трамп і Маск заробляють сотні мільйонівПогляд

05:48

Гороскоп на завтра 5 березня: Близнюкам - радісна новина, Рибам - успіх

05:00

Непросте IQ-завдання: знайдіть 5 відмінностей на малюнку з птахами за 21 секунду

04:45

Як правильно "рушник" чи "полотенце": якої помилки варто уникатиВідео

04:07

"Раніше такого не було": Україна звільнила ряд населених пунктів, РФ виснаженаВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти