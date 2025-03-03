'Базовий сценарій війни' та мирні переговори: Зеленський розкрив деталі Ставки

Відсутність гарантій безпеки дозволила Росії напасти на Україну 11 років тому, починаючи з анексії Криму та війни в східних регіонах, зазначив Зеленський.

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Зеленський розкрив сценарій "базового сценарію" для України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, 22 ОМБр

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Зеленський розкрив результати Ставки

Президент наголосив на необхідності гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача в рамках якої обговорювались спеціальні питання стійкості держави. Про це президент повідомив під час свого вечірнього звернення.

За його словами, розглядаються всі можливі сценарії для захисту України.

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"Базовий сценарій - зберігати позиції та забезпечити умови для правильної дипломатії, для якнайшвидшого завершення цієї війни, достойним миром. Мир нам потрібен. Саме мир справжній, чесний, а не війна нескінченна. І гарантії безпеки потрібні. Саме відсутність гарантій безпеки для України 11 років тому дозволили Росії почати з окупації Криму та війни на Донбасі. Потім відсутність гарантій безпеки дозволить Росії розпочати повномасштабне вторгнення", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що відсутність визначених гарантій безпеки дозволяє Росії продовжувати війну, і це очевидно для всього світу.

Президент додав, що триває співпраця з європейськими партнерами щодо створення спеціальної дипломатичної та безпекової архітектури, яка сприятиме наближенню миру.

Зеленський підкреслив, що це, зокрема, обговорювалося під час зустрічей у Лондоні та на переговорах з іншими світовими лідерами.

"Україна, вся Європа, Америка разом ми можемо забезпечити десятиліття спокою. І треба для цього бути в конструктиві, працювати разом, доповнювати пропозиції одне одного і прискорювати дипломатію для завершення війни", - резюмував Зеленський.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація в Курській області залишається вкрай складною. Російські війська взяли під вогневий контроль логістичні маршрути з Сумської області до Курська та намагаються прорватися до села Новеньке. Про це повідомив співзасновник DeepState Роман Погорілий.

1 березня російські війська завдали ракетного удару по військовій частині на полігоні Сухопутних військ у Дніпропетровській області, використавши балістичну ракету "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Російські окупанти не відмовляються від загарбницьких намірів, зосереджуючи сили на Донецькому та Харківському напрямках. Проте загроза для Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей залишається. Про це повідомив заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

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