Коли підпишуть угоду про мінерали: у Зеленського і Трампа зробили нові заяви

Що відомо:
- Між Україною та США була досягнута нова домовленість щодо підписання угоди
- Угода про мінерали може бути підписана найближчим часом
Угода про мінерали між Україною та США може бути підписана найближчим часом. Про це заявив конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік після переговорів з цього приводу з очільником ОПУ Андрієм Єрмаком.
Фіцпатрік заявив про досягнуту нову домовленість щодо підписання угоди і назвав розмову з Єрмаком успішною.
"Ми на 100% повертаємо потяг назад, на рейки ... Угода буде підписана найближчим часом, що призведе до міцного довгострокового економічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною", – написав він.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що говорив з членом Палати представників Конгресу США, республіканцем Браяном Фіцпатріком.
"Обговорювали питання руху до справедливого миру та Угоду про мінерали зі США. Нам потрібне економічне партнерство, обом нашим країнам. Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав", - написав він.
Скандал у Білому домі - останні новини
28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася скандалом. Зеленський достроково залишив Білий дім. Угоду про корисні копалини не було підписано.
Пізніше Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо звинуватив Зеленського в нібито спробі зриву планів Вашингтона щодо мирного процесу. Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волтц прямо сказав, що Білий дім хоче відставки Зеленського.
Згодом у Трампа почали масовану "операцію" проти України та Зеленського. Зазначається, що ця сварка могла бути спланованою, щоб дискредитувати президента України та змусити його піти у відставку.
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