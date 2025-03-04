Коли підпишуть угоду про мінерали: у Зеленського і Трампа зробили нові заяви

Конгресмен-республіканець заявив про досягнуту нову домовленість щодо підписання угоду.

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Угода про мінерали буде підписана найближчим часом / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП

Що відомо:

Між Україною та США була досягнута нова домовленість щодо підписання угоди

Угода про мінерали може бути підписана найближчим часом

Угода про мінерали між Україною та США може бути підписана найближчим часом. Про це заявив конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік після переговорів з цього приводу з очільником ОПУ Андрієм Єрмаком.

Фіцпатрік заявив про досягнуту нову домовленість щодо підписання угоди і назвав розмову з Єрмаком успішною.

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"Ми на 100% повертаємо потяг назад, на рейки ... Угода буде підписана найближчим часом, що призведе до міцного довгострокового економічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною", – написав він.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що говорив з членом Палати представників Конгресу США, республіканцем Браяном Фіцпатріком.

"Обговорювали питання руху до справедливого миру та Угоду про мінерали зі США. Нам потрібне економічне партнерство, обом нашим країнам. Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав", - написав він.

Скандал у Білому домі - останні новини

28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася скандалом. Зеленський достроково залишив Білий дім. Угоду про корисні копалини не було підписано.

Пізніше Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо звинуватив Зеленського в нібито спробі зриву планів Вашингтона щодо мирного процесу. Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волтц прямо сказав, що Білий дім хоче відставки Зеленського.

Згодом у Трампа почали масовану "операцію" проти України та Зеленського. Зазначається, що ця сварка могла бути спланованою, щоб дискредитувати президента України та змусити його піти у відставку.

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