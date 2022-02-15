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Якщо РФ визнає "ЛДНР", Москва вимагатиме більше територій: в ЄС попередили Україну про небезпеку

15 лютого 2022, 15:56

У Києва можуть виникнути нові проблеми в тому випадку, якщо Росія на офіційному рівні визнає "державність" "ЛДНР", вважає Матті Маасікас.

Євросоюз
Визнання Росією "ДНР" та "ЛНР" призведе до нових територіальних претензій Україні від Москви - ЄС / УНІАН

Якщо Росія все ж таки визнає утворення "ДНР" та "ЛНР" на окупованому Донбасі, Москва може мати претензії і на інші українські території. Про це заявив керівник представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.

У своєму Twitter-акаунті він написав про те, що визнання Росією "ЛДНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей може призвести до нових територіальних вимог до України з боку Москви.

"У разі офіційного оформлення виникнуть додаткові територіальні претензії до України", - підкреслив Маасікас.

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читайте такожСтане виходом РФ з "Мінська": Кулеба заявив про наслідки для Кремля у разі визнання "ЛДНР"Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зробив заяву про те, що офіційне прохання Держдуми до президента Росії Володимира Путіна про визнання Москвою "ЛДНР" є кроком у напрямку до ескалації і зриву Мінських угод. На його думку, подібні дії призведуть до ускладнення ситуації у Європі.

Визнання у Росії "ЛДНР" на окупованому Донбасі

Російська Держдума у вівторок, 15 лютого, офіційно звернулася до президента РФ Володимира Путіна із закликом визнати "ДНР" та "ЛНР" в окупованих ОРДЛО "незалежними державами". Постанову підтримав 351 депутат.

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У Думі розглядали два варіанти постанови. Перша - від КПРФ, вона передбачала звернення до Путіна щодо "ЛДНР" відразу. Друга від правлячої фракції Єдина Росія, яка пропонувала попередньо проконсультуватися з МЗС на предмет дотримання міжнародних угод і "Мінська". Парламент проголосував за перший варіант.

Глава Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що документ у швидкому порядку буде підписано і відправлено до Кремля.

Верховна Рада звернулася до світової спільноти з проханням не визнавати так звану "незалежність" російських утворень "ЛДНР" на окупованому Москвою Донбасі.

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