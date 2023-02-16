"ЄС розколовся": посли не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти РФ - Politico

В ЄС виникли розбіжності через санкції щодо російського каучуку. Італія та Німеччина скептично ставляться до заборони на імпорт, а Польща підтримує його.

ЄС не зміг узгодити десятий пакет санкцій проти Росії / Фото УНІАН

Посли ЄС не змогли домовитися про десятий пакет санкцій проти РФ. Причиною стали розбіжності навколо питання про заборону на поставку російського синтетичного каучуку, на якому країна-агресорка заробляє мільярди доларів. Деякі види каучуку вже перебували під санкціями, але нові обмеження можуть перекрити ще більше потоків доходу РФ.

"ЄС розколовся через санкції щодо російського каучуку. Мабуть, ні для кого не стало несподіванкою, що посли ЄС вчора ввечері не змогли дійти згоди щодо наступного пакета санкцій. Одним зі спірних питань є синтетичний каучук, на який Єврокомісія хоче накласти санкції", - пише видання Politico.

Повідомляється, що Італія та Німеччина скептично ставляться до заборони на імпорт каучуку, водночас Польща підтримує його.

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До слова, промисловість синтетичного каучуку щорічно приносить РФ мільярди доларів доходу. Наприклад, у 2021 році Росія експортувала синтетичного каучуку на суму майже 2 млрд доларів. З цієї суми ЄС імпортував синтетичний каучук на суму близько 700 млн доларів.

Якщо посли ЄС погодяться з пропозиціями щодо нових санкцій, блок також запровадить обмеження в авіаційній галузі. Наприклад, авіакомпанії повинні будуть повідомляти Єврокомісії про незаплановані рейси з Росії та в Росію, щоб запобігти перевезенню заборонених вантажів або осіб, які потрапили під санкції.

Крім того, за словами дипломата ЄС, під обмежувальні заходи потраплять ще три банки. Згідно нових санкцій, якщо вони будуть схвалені, банків будуть змушені повідомляти Єврокомісії про наявні у них активи російського центрального банку.

Як повідомляв Главред, у грудні 2022 року Рада Євросоюзу остаточно затвердила 9-й пакет санкцій проти Росії, що були запроваджені через повномасштабну війну проти України.

Проти РФ були запроваджені нові заходи з експортного контролю та обмеження на товари та технології подвійного призначення, а також на ті, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.

5 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти атомної галузі Росії. Під обмеження потрапили 200 російських компаній. У документі йдеться, що санкції запроваджені терміном на 50 років.

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