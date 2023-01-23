'РФ завдала величезного удару': росіяни висміяли депутата через війну і санкції проти футболістів

Свищев заявив, що вихід Росії з УЄФА це колосальний удар і по УЄФА.

Збірна РФ з футболу / скріншот

У Росії продовжують скандалити через заборону спортсменам виступати на світовій арені.

Так, голова комітету Держдуми з фізичної культури і спорту РФ Дмитро Свищев заявив, що дискваліфікація клубів з Росії завдала непроправної шкоди УЄФА.

"Відхід Росії з УЄФА це колосальний удар і по УЄФА. Тут одні з найбагатших клубів, 150 мільйонів жителів, футбол як розвивається вид спорту. Втратити Росію для УЄФА невигідно. Плюс всі прекрасно розуміють, що сьогодні-завтра все закінчиться. Будуть відновлюватися взаємини між країнами, в тому числі і спортивними федераціями. І якщо Росія не повернеться в Європу, то це буде складно для УЄФА", - цитує Свищева "Спорт день за днем".

Такі слова парламентарія викликали справжню істерику у російських уболівальників.

"УЄФА мінімум 25 років буде приходити в себе після відсторонення рос. клуб. ЛЧ і інші Єврокубки девальвуються до рівня першостей водокачки, а золотий м'яч за значимістю впаде до золотої урни", "Сьогодні-завтра закінчиться? Це як Київ за 2-3 дні", - сміються росіяни.

Варто зазначити, що після масштабного вторгнення військ Росії 24 лютого 2022 року в Україні УЄФА відсторонила від усіх змагання російських спортсменів. Футболістам заборонено брати участь в Лізі чемпіонів і Лізі Європи.

Раніше писали, як російський спортсмен і срібний призер Олімпіади-2014 з санного спорту Владислав Антонов отримав повістку в армію по мобілізації.

За словами головного тренера збірної Росії Артема Петракова, Антонов повинен був летіти з Красноярська на тренувальний збір в Сочі, проте за 2 дні отримав повідомлення, що необхідно з'явиться у військкомат. Спортсмен в паніці запитав, що йому робити.

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