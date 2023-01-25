Зеленський ввів санкції проти Новинського, намісника Києво-Печерської лаври і ще 8 церковників

Український президент ввів у дію відповідне рішення РНБО.

Зеленський ввів санкції проти Новинського та 9 церковників/ Офіс президента України

Глава Української держави Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) від 24 січня, згідно з яким під санкції потрапляє колишній народний депутат Вадим Новинський.

Також обмеження були накладені на намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла і ще вісьмох церковників. Про це повідомляється в указі президента від №43/2023, який був оприлюднений на сайті Офісу президента України.

Загалом до списку осіб, на яких були накладені санкції, входять:

Вадим Новинський – екснардеп, бізнесмен та клірик Української православної церкви Московського патріархату,

Павло Лебідь – намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП,

Ростислав Швець – так званий "митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви",

Костянтин Чернишов – так званий "єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви",

Олександр Овсянніков – так званий "єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви, керуючий Джанкойською єпархією",

Олександр Таранов – так званий "архієпископ Ровеньківський і Свердловськикй Руської православної церкви",

Олег Іванов – митрополит Ізюмський і Куп'янський УПЦ МП,

Олексій Маслєнніков – єпископ Роменський і Буринський УПЦ МП,

В'ячеслав Опанасенко – так званий "єпископ Коктебельський Руської православної церкви, вікарій Феодосійської єпархії",

Володимир Удовенко – керуючий Феодосійською єпархією УПЦ МП, митрополит Платон.

Раніше повідомлялося, що Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України Про застосування персональних санкцій проти 198 російських пропагандистів та учасників ток-шоу на російських каналах. Під обмеження також потрапили й інші діячі медіасфери РФ.

Нагадаємо, раніше, Зеленський ввів своїм указом в дію санкції РНБО проти артистів, які підтримали війну проти України або мовчали про це. Під санкції тоді потрапили: Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова, Сніжана Єгорова, Оксана Марченко, Олександр Сєров, Лев Лещенко, Микола Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарік Харламов, Ольга Бузова, Іван Охлобистін, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Костюшкін, Тіна Канделакі та інші.

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