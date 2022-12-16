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ЄС запроваджує 9 пакет жорстких санкцій проти РФ: що про нього відомо

16 грудня 2022, 15:59
Європейські санкції спрямовані проти економіки РФ та тих, хто сприяє війні проти України.
ЄС запроваджує 9 пакет жорстких санкцій проти РФ: що про нього відомо
ЄС запровадив 9 пакет санкцій проти РФ / Колаж фото ua.depositphotos.com

Рада Євросоюзу остаточно затвердила 9-й пакет санкцій проти Росії, які були запроваджені через повномасштабну війну проти України. Про це повідомили на сайті Ради ЄС.

Таким чином, проти РФ вводяться нові заходи щодо експортного контролю та обмеження на товари та технології подвійного призначення, а також на ті, що можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.

"Після продовольства та голоду Путін тепер використовує зиму як зброю, навмисно позбавляючи мільйони українців води, електрики та опалення. Європейський Союз відповідає на цю останню ескалацію та воєнний злочин нашим дев'ятим пакетом жорстких санкцій. Ми продовжимо спрямовувати санкції проти економіки та проти тих, хто сприяє цій жорстокій війні", - сказав верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Санкції застосували проти 168 додаткових суб'єктів, які пов'язані з оборонно-промисловим комплексом РФ. Тепер Росія не зможе вільно купувати такі товари:

  • ключові хімікати,
  • нервово-паралітичні речовини,
  • прилади нічного бачення та радіонавігації,
  • електроніку та ІТ-компоненти, які можуть бути використані російською "військовою машиною".

ЄС запровадив санкції проти організацій, які розташовані у Криму та Севастополі. Таким чином, РФ не зможе використати їх для обходу обмежень.

До того ж Рада Євросоюзу заборонила експорт авіаційних двигунів та їх частин. Заборона буде поширюватись на пілотовані та безпілотні літальні апарати.

Слід зазначити, що санкції не торкнуться торгівлі сільськогосподарською та харчовою продукцією, включаючи пшеницю та добрива. ЄС дозволив розморожувати активи та надавати кошти і економічні ресурси певним особам, які відіграють важливу роль у міжнародній торгівлі сільськогосподарською та продовольчою продукцією.

ЄС заморозив активи двох банків РФ та повністю заборонив проводити операції "Всеросійському банку регіонального розвитку".

Рада ЄС планує позбавити ліцензій на мовлення російські ЗМІ: НТА/НТВ Мир, Россия1, РЕН ТВ, Первый канал. Також забороняється надавати РФ європейські послуги з реклами, тестування продукції та опитування громадської думки.

До того ж забороняється здійснення інвестицій у російський гірничодобувний сектор. Рада ЄС запровадила санкції ще й проти нових фізичних та юридичних осіб.

Санкції США проти Росії

Президент США Джо Байден 30 вересня – в день, коли Путін оголосив анексію РФ територій України-оголосив про засудження Вашингтоном незаконного рішення країни-агресора. Він підкреслив - рішення є нелегітимним. Разом з тим Штати оголосили про нових санкціях проти фізичних і юридичних осіб Росії.

Журналіст Bloomberg відзначили, що нові санкції США щодо Росії виглядають масштабно тільки на папері. Обмеження, які були введені проти сотень російських політиків, чиновників та інших осіб, не змінять ситуацію. Путін як і раніше здатний підтримувати економіку РФ.

У зв'язку з анексією Росією окупованих Донбасу, Запорізької та Херсонської областей нові обмеження протії РФ запустила і Канада. Ембарго торкнулося дітей російських політиків і представників окупаційних "адміністрацій". У список потрапили 43 прізвища.

20 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав два укази, згідно з якими він ввів в дію рішення РНБО про санкції проти оточення Путіна, російських чиновників, пропагандистів, олігархів та їхніх родичів.

Санкції введені на 10 років. Активи фігурантів обмежень на території України заблоковані.

Інші новини:

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