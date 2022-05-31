ЄС звільнив Угорщину від запровадження нафтового ембарго проти Росії

Віктор Орбан / Фото УНІАН

Ембарго Євросоюзу на імпорт російської нафти не торкнеться Угорщини. Про те, що угоду з цього приводу досягнуто, повідомив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у Facebook.

Як відомо, Угорщина блокувала ініціативу щодо ембарго російської нафти.

"Угоду досягнуто. Угорщина звільнена від нафтового ембарго", - написав Орбан у соцмережі.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підтримає ембарго на російську нафту, якщо з-під його дії будуть виключені трубопроводи і якщо Будапешт матиме гарантію отримання цієї нафти навіть у разі "нещасного випадку" на трубопроводі.

Орбан також запевнив, що Угорщина готова підтримати шостий пакет санкцій, якщо він передбачатиме "рішення щодо постачання енергоносіїв до Угорщини та її енергетичної безпеки".

Тим часом глава Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу домовилися про часткову заборону на імпорт російської нафти та інших обмежень в рамках шостого пакету санкцій проти Росії.

Згідно з домовленостями, Євросоюз може заборонити ввезення близько 2/3 російської нафти, яку він купував.

"Це скоротить величезне джерело фінансування для її військової машини", – зазначив Мішель.

Глава Євроради назвав це "максимальним тиском на Росію з метою припинення війни".

Крім того, в шостому пакеті санкцій будуть й інші заходи, зокрема відключення від SWIFT найбільшого російського банку Сбербанк, персональні санкції проти відповідальних за військові злочини в Україні осіб, заборона трансляції в ЄС ще трьох російських державних мовників.

Як повідомляв Главред, 30 травня президент України Володимир Зеленський звернувся до Європейської ради і розкритикував ЄС за те, що досі не запроваджно шостий пакет санкцій проти Росії. За словами Зеленського, з попереднього пакету минуло вже 52 дні, і з того моменту російське вторгнення не припинилося.

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