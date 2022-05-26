Угорщина шантажує ЄС через Росію: Україна припускає, що з трубою "Дружба" може щось трапитися

Нафтопровід Дружба - чудовий важіль для тиску на Угорщину, - Зеркаль / УНІАН

Угорщина продовжує шантажувати Євросоюз та блокує запуск нафтового ембарго щодо Росії. Однак в України є важіль, за допомогою якого можна чинити тиск на Будапешт. Нафта на територію угорської держави надходить через нафтопровід Дружба, і з однією з ниток трубопроводу могло б щось трапитися. Про це заявила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.

Під час Київського форуму з безпеки вона розповіла про те, що Угорщина скористалася ситуацією з європейською єдністю – апетити держави суттєво зросли. Як ймовірно вважають у Будапешті, вони можуть вимагати все, що завгодно.

читайте такожУкраїна може допомогти Угорщині та Словаччині в позбавленні від нафти з РФ і перекрити трубопровід Дружба"Угорщина скористалася ситуацією. Їх апетит до фондів Європейського Союзу зростає щодня. Вони вирішили, що у них настав зоряний час, коли можна вимагати все що завгодно, аби не зруйнувати європейську єдність", - зазначила Зеркаль.

Втім, за її словами, в України є важелі, як виправити ситуацію з блокадою Угорщини заборони на купівлю нафти з Росії. Нафта надходить до Угорщини через трубопровід Дружба, який також йде шляхом території української держави. І з ниткою Дружби до Угорщини могло б щось статися.

"В руках в України є прекрасний важіль - це нафтопровід "Дружба"...до Угорщини йде окремий відрізок цієї нитки нафтопроводу. На мій погляд, було б дуже до речі, якби з ним щось сталося", - підкреслила Лана Зеркаль.

Шостий пакет санкцій проти Росії

План Європейського Союзу щодо нових санкцій проти Росії передбачає низку обмежень, серед яких заборона для фізичних і юридичних осіб на транспортування нафти до третіх країн, відключення Ощадбанку від міжбанківської системи SWIFT, і обмеження на купівлю росіянами нерухомості у Європі.

Заплановані також санкції проти "дружини Путіна" - колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої і патріарха РПЦ Кирила за підтримку війни Росії проти України.

Обмеження також мають бути впроваджені проти десятків військових, яких визнали винними у злочинах у Бучі Київської області.

Санкції обговорюються представниками країн ЄС, проте угоду блокує Угорщина. Будапешту дозволили купувати нафту у Росії до 2024 року, але держава все одно виступає проти.

Єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні раніше заявив, що шостий пакет санкцій ЄС проти Росії фактично "завис" через влаштовану Угорщиною блокаду. Втім, як вважає Джентілоні, країнам вдасться знайти компроміс.

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