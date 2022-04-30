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ЄС може ввести ембарго на російську нафту до кінця року - Bloomberg

30 квітня 2022, 18:32

Відзначається, що в Євросоюзі планують заборонити на імпорт російської нафти з кінця 2022 року. І до того моменту будуть поступово вводитися обмеження.

Нафта
ЄС може ввести ембарго на російську нафту до кінця року - Bloomberg / УНІАН

Країни Євросоюзу, які вже наступного тижня анонсували черговий, шостий пакет санкцій проти Росії, планують відрізати Сбербанк від міжнародної системи SWIFT, а ембарго (заборона) на продаж нафти почне повноцінно працювати з кінця року. Про це повідомляє новинне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

До того повідомлялося, що спочатку під заборону може потрапити Російська танкерна нафта, а потім вже – трубопровідна.

Інші варіанти, які обговорювалися для скорочення нафтових доходів Росії, включали встановлення прайс-кепів (обмеження цін), а також спеціальні механізми оплати через ескроу-рахунки і тарифи.

Росії прогнозують дефолт

Агентство Bloomberg раніше повідомляло, що РФ, швидше за все, вже в цьому році зіткнеться з дефолтом за своїми зовнішніми позиками. Казначейство США зупинило виплати доларових боргів з рахунків Росії в американських банках. Це сталося після нападу Росії на територію України.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен сказала, що Росії не вдасться уникнути дефолту. Санкції через військового вторгнення в Україну посилюються. ВВП держави має скоротитися на 11%.

Керівник російського ВТБ Банку Андрій Костін раніше заявив, що Росію через санкції Заходу може чекати дефолт за державним боргом. Після 4 травня, коли вірогідний дефолт, іноземні інвестори можуть виступити з позовом на вимогу своїх грошей. Можливо, ситуація призведе до певних проблем.

Автор: Єгор Бунін
viber
нафта новини України
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