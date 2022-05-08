G7 анонсувала поетапну заборону на імпорт нафти з Росії

G7 анонсувала поетапну заборону на імпорт нафти з РФ / Reuters

Лідери країн "Великої сімки" домовилися про поступове зниження залежності від російських енергоносіїв. В першу чергу, провідні економіки планети планують відмовитися від нафти з Росії, пише офіційний сайт Білого дому.

Держави G7 зобов'язалися знизити до мінімуму залежність від енергоносіїв з РФ. Перша мета - поетапне припинення або заборона імпорту російської нафти.

"Ми подбаємо про те, щоб зробити це своєчасно, впорядковано і таким способом, щоб дати світу час для забезпечення альтернативних шляхів постачання. При цьому ми будемо працювати разом і з нашими партнерами для забезпечення стабільних і стійких глобальних поставок енергоносіїв і доступних цін для користувачів", - йдеться в заяві.

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"Велика сімка" збирається прискорити темпи скорочення глобальної залежності від викопного палива. Підхід з переходом на "чисту енергетику", відзначили країни-члени G7, вписується в концепцію боротьби зі змінами клімату.

Запет на газ та нафту з Росії

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Європейський Союз може зупинити війну Росії проти України, якщо введе заборону на купівлю російських газу і нафти.

Таке рішення призведе до того, що у Москви не буде грошей на фінансування військової агресії. Ембарго змушені будуть сплатити і європейці, проте витрати не стануть критичними.

Про це заявив економіст, професор економіки паризької школи політичних наук Сергій Гурієв.

"Нам потрібно припинити це фінансування... чим швидше це станеться, тим краще", - додав він.

За словами голів МЗС Нідерландів і Литви, вони відкриті для пошуку способів боротьби з російською нафтою, щоб Росія припинила обстріли українських міст.

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