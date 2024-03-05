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"Поки що не можемо навіть мріяти": коли Україна зможе перемогти РФ - Бадрак

Ангеліна Підвисоцька
5 березня 2024, 05:00
РФ можна буде вважати стороною, яка програла, лише після повного знищення її потенціалу.
Бадрак, Путин
Коли РФ програє у війні проти України / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Главред

Україна поки що не може навіть мріяти про знищення потенціалу РФ. Вся справа в Заході, який боїться думати про роззброєння РФ, зокрема ядерного потенціалу. Про це під час чату на Главреді заявив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

Він нагадав слова Черчиля про те, що перемогою над ворогом можна вважати момент, коли буде знищено весь його оборонний потенціал. Однак це не означає, що подібний сценарій є чимось нереальним.

"Це може статися раптово, несподівано для світу в разі потужного удару української армії. Але це точно не може стати наслідком інформаційно-психологічної операції, яка відбувалася протягом першої половини 2023 року, коли всі говорили про український наступ, навіть люди, які далекі від цього. Усе потрібно робити в тиші і діяти раптово, як було під час контрнаступу на Харківщині. У такий спосіб треба готувати стратегічний наступ, якому передуватимуть величезні ракетні та дронові удари, а потім уже будуть рейди, про які я говорив", - каже Бадрак.

Дивіться відео з чатом Валентина Бадрака на Главреді:

Хто такий Валентин Бадрак

Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) - український письменник, публіцист. З 1999 року - директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книг і публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року - член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

Чи можливий розпад Росії

Раніше дипломат назвав сценарій розпаду Росії. Дипломат Володимир Огризко зазначив, що масштабні протести в Росії можуть прискорити розпад країни, особливо коли внутрішні структури у Кремлі почнуть боротися між собою.

Також раніше командир РДК Денис Нікітін висловлював думку, що Росія зменшиться до Підмосков'я. Він висловив впевненість, що країна-агресор Росія не існуватиме в нинішньому вигляді, у разі приходу до влади в РФ "Російського добровольчого корпусу".

Нагадаємо, раніше нардеп Богдан Яременко сказав, що потрібно зробити з РФ, щоб Україна була в безпеці. Поки Росія продовжує існувати в нинішньому вигляді, українці не зможуть почуватися в безпеці.

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