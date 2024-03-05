Важче, ніж біля Авдіївки: ще один населений пункт під загрозою окупації

Російські окупанти намагаються захопити Новомихайлівку в Донецькій області.

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Російські окупанти намагаються захопити Новомихайлівку на Донеччині / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 18 окрема бригада армійської авіації

Російські окупанти намагаються захопити ще один населений пункт. На цьому напрямку фронту ворожих штурмів більше, ніж біля Авдіївки. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Ліховий.

Йдеться про Новомихайлівку на Донеччині. Російське командування зосереджує там значні резерви та перекидає нове підкріплення.

"Там щодня більше штурмів, ніж на Авдіївському напрямку. Ось, наприклад, учора 20 на Авдіївському напрямку, а на Новомихайлівці було і в її околицях - 30 штурмів. Але оборона тримається, ворог докладає величезних зусиль, проте не має успіху від слова зовсім", - каже Ліховий.

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Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ. Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої. Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції". Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми. При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

Ситуація біля Авдіївки

Населені пункти Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське залишаються напрямком основного удару російських окупантів після загарбання Авдіївки.

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін раніше уточнював, що РФ суне по всій смузі з величезною кількістю окупантів.

Тим часом українські військові висловлюють серйозні занепокоєння через відсутність військової допомоги від США. Вони зазначають, що нині сильно відчувається перевага російських окупантів і вони вважають це "поворотним моментом" у війні.

4 березня стало відомо про те, що ЗСУ зупинили просування Росії під Авдіївкою. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій підтвердив, що ворог частково контролює два населені пункти - Бердичі та Тоненьке.

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