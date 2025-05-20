По Росії готують удар 'там, де справді болить': у ЄС розрили задум

ЄС починає роботу над 18-м пакетом санкцій проти Росії.

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ЄС готує 18-й пакет санкцій проти Росії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з YouTube, УНІАН

Що відомо:

ЄС починає роботу над 18-м пакетом санкцій проти РФ

Нові санкції мають вдарити по енергетиці, ЗПГ, нафті, ядерном паливі і банках РФ

Зеленський подякував ЄС за 17-й пакет

Європейський Союз розпочне роботу над 18-м пакетом санкцій проти Росії вже сьогодні, 20 травня. Санкційного удару потрібно завдати по Росії там, де "справді болить". Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у соцмережі Х.

"Обман, зрив, відволікання уваги та зволікання – тактика Путіна, щоб уникнути санкцій та відповідальності. Європа повинна розірвати це замкнене коло. 18-й пакет санкцій має вдарити по агресору там, де справді болить – енергетика, зріджений природний газ, нафта, ядерне паливо та фінансові установи мають стати нашими цілями", - написав він. відео дня

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також підтвердила підготовку нового, жорсткішого пакету санкцій одразу після запровадження 17-го пакету.

"Європа щойно ухвалила свій 17-й пакет жорстких санкцій. Готується 18-й пакет із подальшими жорсткими санкціями. Настав час посилити тиск на Росію, щоб вона домоглася припинення вогню", - зазначила фон дер Ляєн у Х.

Президент України Володимир Зеленський подякував президентці Єврокомісії та всьому ЄС за ухвалення 17-го санкційного пакета.

"Це крок у правильному напрямку. Важливо жорстко обмежувати російський танкерний флот, який служить фінансуванню вбивств, а також усі схеми, які Росія використовує для розбудови військової промисловості. Що більше буде тиску на Росію, то більше буде мотивів у Москви йти до справжнього миру", - зазначив він.

Також президент повідомив, що з Урсулою фон дер Ляєн вже обговорив підготовку 18-го пакета санкцій проти РФ. За його словами, нові санкції мають торкнутися російської нафти, енергетичної інфраструктури та фінансових схем.

"Російська нафта, інфраструктура торгівлі енергоресурсами, банки й фінансові схеми – це те, що найбільш болісно для Росії, а відповідно, найбільш корисно для миру. Дякую всім, хто адвокатує необхідність посилення санкцій і ухвалює сильні рішення", - наголосив Зеленський.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Санкції проти РФ - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Єврокомісія готує новий пакет санкцій проти Росії через зрив мирної ініціативи та подальшу агресію. Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції торкнуться "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2", тіньового флоту, ціни на нафту та фінансового сектору РФ.

Уже 20 травня Євросоюз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження спрямовані на майже 200 суден тіньового флоту, а також стосуються гібридних загроз і прав людини.

Крім цього, президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не посилюватиме санкції проти Росії, бо "є шанс" на прогрес у врегулюванні війни в Україні. Однак він не виключив запровадження нових обмежень у майбутньому.

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Хто така Урсула фон дер Ляєн? Урсула фон дер Ляєн - німецька політична діячка, член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини у 2013—2019 роках; з 1 грудня 2019 року — президент Європейської комісії. За поданням Європейської ради фон дер Ляєн була обрана на посаду президента Європейської комісії Європейським парламентом 16 липня 2019 року, пише Вікіпедія.

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