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Експерт спрогнозував, чи може Байден прискорити розв'язку україно-російського питання

Дмитро Відоменко
10 листопада 2023, 03:05оновлено 10 листопада, 19:29
Джо Байден цілком може спробувати прискорити розв'язку україно-російського питання, каже Анатолій Октисюк, але коридор можливостей у нього невеликий.
Октисюк, Байден
Американська політика зараз теж перебуває у великій кризі -
​​​​​​Байден / колаж Главред, фото УНІАН

Президент США Джо Байден цілком може спробувати прискорити вирішення українсько-російського питання, але можливостей у нього зараз дуже мало. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт аналітичного центру DemocracyHouse Анатолій Октисюк.

"Спробувати це зробити він може, але можливостей для цього поки дуже мало. Можливо, щось зміниться на фронтах, але для цього потрібно виділяти більше зброї, фінансів. Американська політика зараз теж перебуває у великій кризі. Та геронтократія, яка є на найвищому рівні в США, також погано впливає на політичну конкуренцію. Тобто в США зараз спостерігається те саме, що колись було в Радянському Союзі, коли країною керували старі еліти. І Байден, і Трамп в США в принципі блокують будь-які спроби молодих політиків пробитися. Можливо, хтось із молодих демократів ще проявить себе на праймеріз, але це буде складно, тому що, умовно кажучи, старі діди накрили кришкою насіння і не дають нікому прорости", ‒ сказав експерт.

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Хто такий Анатолій Октисюк

Анатолій Октисюк - експерт з політичних питань, співзасновник аналітичного центру DemocracyHouse.

До 2016 року - старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень.

Аналізує події в Україні та за її межами. Висвітлює питання про війну Росії проти України.

Внутрішньополітична боротьба в США

Результати опитування показали, що Байден випередив Трампа в рейтингах, але програє іншим "республіканцям". Водночас чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден відстає від інших потенційних кандидатів-"республіканців" – Рона Десантіса і Ніккі Хейлі.

Раніше президент України Володимир Зеленський розкрив наслідки для України від перемоги Трампа на президентських виборах у США 2024 року. Президент України зазначив, що кожна зміна у глобальному контексті має свій вплив, але невідомо, хто саме виграє на виборах у США.

Після таких зухвалих заяв Трампа вже прозвучала відповідь від представників передвиборної кампанії президента США Джо Байдена. Представник кампанії Байдена Аммар Мусса заявив, що Трамп підлабузнює до диктаторів і піклується тільки про себе.

"Погрози Дональда Трампа послабити НАТО і стати на бік Володимира Путіна підривають силу Америки на світовій арені і загрожують нашій національній безпеці. На посаді президента Дональд Трамп провів чотири роки, лестячись до диктаторів і роблячи нашу країну менш безпечною. Думка про те, що він відмовиться від наших союзників, якщо не доб'ється свого, підкреслює ту правду, яку ми вже знаємо про Дональда Трампа: єдина людина, про яку він піклується, – це він сам", – зазначив Мусса.

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Джо Байден президентські вибори в США війна Росії та України
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