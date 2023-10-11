УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

"Ми цього боїмося": Зеленський розкрив наслідки для України від перемоги Трампа

Юрій Берендій
11 жовтня 2023, 11:20 оновлено 11 жовтня, 11:21
Президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірну перемогу Дональда Трампа на виборах у США. За його словами радикальних змін не буде.
Зеленский, Трамп
Зеленский, Трамп / Колаж Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Володимир Зеленський повідомив, що не знає наскільки радикально зміниться політика США щодо України у разі обрання Дональда Трампа наступним президентом. Про це він повідомив в інтерв'ю Digi24.

Президент України зазначив, що кожна зміна у глобальному контексті має свій вплив, але невідомо, хто саме виграє на виборах в США.

"Це рішення американського народу. Трамп внесе деякі зміни. Я не впевнений на 100%, що все зміниться, я не можу бути впевненим. Є інститути, політика працює за певними правилами, американці мають своє бачення і цінності, і це дуже важливо" — сказав Зеленський.

відео дня

Він зазначив, що якщо відбуваються радикальні зміни, то "люди зупинять вас, якщо ви захочете зробити щось божевільне".

"Ми певною мірою цього боїмося. Ми багато працювали зі США, і якщо щось зміниться, природно, ми боїмося. Я не можу оцінити, якою мірою відбудуться ці зміни, але боюся, так", – заявив глава держави.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, сенатори США від обох партій хочуть ухвалити масштабний пакет допомоги Україні розміром від 50 до 100 млрд доларів. Нова допомога буде розрахована на рік. Ухвалити цей пакет можуть вже найближчими тижнями.

Водночас, радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що у Штатів є достатньо можливостей, щоб одночасно підтримувати Україну в її протистоянні з російськими агресорами та Ізраїль - у боротьбі з ХАМАС.

Також, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, США та європейські партнери вивчають правові підстави для використання заморожених російських активів для відновлення України. Йдеться про 300 мільярдів доларів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Володимир Зеленський Дональд Трамп вибори у США
Реклама

Головне за день

Зеленський на Рамштайні розповів, що потрібно для прискорення завершення війни в Україні

Зеленський на Рамштайні розповів, що потрібно для прискорення завершення війни в Україні

12:16 Україна
Україну можуть змусити до "Мінська-3", але цього можна уникнути – Рустамзаде

Україну можуть змусити до "Мінська-3", але цього можна уникнути – Рустамзаде

12:04 Україна
У Києві прощаються з Ніною Матвієнко: тисячі людей прийшли до філармонії

У Києві прощаються з Ніною Матвієнко: тисячі людей прийшли до філармонії

11:53 Stars
Всі головні новини

Останні новини

12:28

Дівчина намазала лимон зубною пастою і кинула в пралку: результат здивував

12:16

Зеленський на Рамштайні розповів, що потрібно для прискорення завершення війни в Україні

12:04

Україну можуть змусити до "Мінська-3", але цього можна уникнути – РустамзадеВідео

11:55

Є в кожному будинку: експерт повідомив про унікальний метод боротьби з хропінням

11:53

У Києві прощаються з Ніною Матвієнко: тисячі людей прийшли до філармоніїФотоВідео

Війна в Ізраїлі відверне Захід від України, якщо затягнеться більш ніж на 2 місяці - ЗагороднійВійна в Ізраїлі відверне Захід від України, якщо затягнеться більш ніж на 2 місяці - Загородній
11:20

"Ми цього боїмося": Зеленський розкрив наслідки для України від перемоги Трампа

11:06

Ракетний удар по Грозі: СБУ викрила 2 зрадників, які прирекли до смерті 53 односельчанФото

10:56

Бельгія передасть Україні кілька винищувачів F-16: названо терміни

10:45

Будуть працювати набагато краще: як почистити навушники від сірки

Реклама
10:45

Наступ Росії почався: генерал-розвідник розкрив головний задум Путіна

10:20

Зеленський прибув до Бельгії: президент візьме участь у засіданні "Рамштайн"

10:15

Зеленський сказав, чи збирається на другий президентський термін

10:02

Чи будуть в Україні відключати світло взимку: експерт назвав дві умови блекауту

09:52

Бачили всі, а знають одиниці: що означають крапки на лобовому склі

09:45

Попереду найважче: Зеленський повідомив про завершальний етап війни

09:33

"Доведеться вибирати": Зеленський оцінив, чи відверне війна в Ізраїлі увагу від України

09:28

Британія надасть Україні військову допомогу на 123 млн доларів: що туди увійде

08:57

Кмітлива дівчина показала, як видалити вапняний наліт з насадки для душуВідео

08:44

"Могла бути маскувальна атака": експерт пояснив, як Моссад "прогледів" напад

08:29

Навіщо Білий дім хоче поєднати допомогу Україні та ІзраїлюПогляд

Реклама
08:20

Окупанти намагаються відтягнути сили ЗСУ від Роботиного – ISW

08:15

Гороскоп на завтра 12 жовтня 2023: Діві - фінансовий успіх, Терезам - позбавлення від токсичних людей

07:57

У спецслужб є докази: Зеленський розповів Нетаньяху про зв'язок РФ з ХАМАСом

07:40

У чотирьох знаків зодіаку в жовтні перевернеться життя: астролог сказав, кому чекати змінВідео

07:10

США зможуть одночасно підтримувати Україну та Ізраїль - радник Байдена

07:10

Яке свято завтра 12 жовтня: день у світовій та українській історії, церкві

06:55

Треба знайти сплячого кота серед каміння за 10 секунд: загадка, яку розв’яжуть одиниці

06:36

РФ безуспішно атакує, а ми крок за кроком рухаємося вперед - Зеленський

06:35

Як правильно казати – жилий чи житловий будинок: Авраменко розставив крапки над "і"Відео

06:02

Про зменшення підтримки України у зв’язку з нападом на ІзраїльПогляд

05:55

Триватиме щонайменше 4 дні: Україну накрила сильна магнітна буря

05:28

Блогерка поділилася ідеальним напоєм, який допоможе скинути вагу і поліпшити шкіруВідео

04:50

РФ готує втечу з окупованих територій: Світан назвав два напрямки

04:15

Експерт оцінив, як сильно війна в Ізраїлі зможе відвернути увагу США від війни в Україні

03:43

Менше тканини, більше тіла: Анна Кошмал у зухвалій сукні спокусила шанувальників

03:13

Потрібно встигнути за 21 секунду: неймовірний тест для перевірки IQ

02:42

Для багатьох це буде відкриттям: як правильно міряти температуру

02:10

РФ може підштовхнути Іран до війни, щоб "насолити" Україні – Загородній

01:33

Скорочення військової допомоги Україні призведе до заморожування війни - Золотарьов

00:19

Яким буде закінчення війни: експерт назвав 3 сценарії

Реклама
10 жовтня, вівторок
23:56

"Графіки будуть переглянуті": стало відомо на скільки можуть відключати світло

23:29

Коханка Девіда Бекхема відреагувала на висловлювання Вікторії про їхній роман

22:41

Ізраїль переходить до повноцінного наступу на Сектор Гази - Міноборони країни

22:41

Як часто треба прати рушники: яку помилку найчастіше допускають люди

22:34

"Обрала свій вектор розвитку": Maruv планує повернутися до РФ - ЗМІ

22:13

ППО і снаряди: Зеленський анонсував "гарні новини" у допомозі ЗСУ

21:43

"Сюрреалістична картинка": Брежнєва пішла від Меладзе через його юну коханкуВідео

21:20

Ракети і не тільки: США оголосять новий пакет допомоги Україні на 200 млн доларів

20:55

"Все було сплановано": у ГУР розповіли, яку українську зброю росіяни передали ХАМАСу

20:22

Чому не можна їсти банани з білими плямами: відповідь вас збентежить

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти