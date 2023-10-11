"Ми цього боїмося": Зеленський розкрив наслідки для України від перемоги Трампа

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірну перемогу Дональда Трампа на виборах у США. За його словами радикальних змін не буде.

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Зеленский, Трамп / Колаж Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Володимир Зеленський повідомив, що не знає наскільки радикально зміниться політика США щодо України у разі обрання Дональда Трампа наступним президентом. Про це він повідомив в інтерв'ю Digi24.

Президент України зазначив, що кожна зміна у глобальному контексті має свій вплив, але невідомо, хто саме виграє на виборах в США.

"Це рішення американського народу. Трамп внесе деякі зміни. Я не впевнений на 100%, що все зміниться, я не можу бути впевненим. Є інститути, політика працює за певними правилами, американці мають своє бачення і цінності, і це дуже важливо" — сказав Зеленський. відео дня

Він зазначив, що якщо відбуваються радикальні зміни, то "люди зупинять вас, якщо ви захочете зробити щось божевільне".

"Ми певною мірою цього боїмося. Ми багато працювали зі США, і якщо щось зміниться, природно, ми боїмося. Я не можу оцінити, якою мірою відбудуться ці зміни, але боюся, так", – заявив глава держави.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, сенатори США від обох партій хочуть ухвалити масштабний пакет допомоги Україні розміром від 50 до 100 млрд доларів. Нова допомога буде розрахована на рік. Ухвалити цей пакет можуть вже найближчими тижнями.

Водночас, радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що у Штатів є достатньо можливостей, щоб одночасно підтримувати Україну в її протистоянні з російськими агресорами та Ізраїль - у боротьбі з ХАМАС.

Також, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, США та європейські партнери вивчають правові підстави для використання заморожених російських активів для відновлення України. Йдеться про 300 мільярдів доларів.

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