Байден випередив Трампа в рейтингах, але програє іншим "республіканцям" – опитування

Водночас чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден відстає від інших потенційних кандидатів-"республіканців" – Рона Десантіса і Ніккі Хейлі.

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Байден випереджає Трампа на 1%, але поступається іншим можливим кандидатам - "республіканцям" на два пункти - опитування / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Господар Білого дому Джо Байден у рейтингу політичних симпатій за рік до виборів президента США випереджає можливого кандидата на пост глави держави, 45-го президента Штатів Дональда Трампа на один відсоток. Водночас Байден на два пункти відстає від інших потенційних кандидатів - "республіканців" Рона Десантіса і Ніккі Хейлі.

Як повідомляє The Hill з посиланням на дані опитування, яке провів телеканал Fox News, Байдена підтримують від 45% до 49% американців залежно від того, хто піде на вибори президента від Республіканської партії.

Байден випереджає Трампа, але поступається іншим"республіканцям"

Опитування вперше продемонструвало, що у Трампа гірші показники у разі висунення Байдена, ніж у інших можливих претендентів на президентський пост від "республіканців".

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Проте Байден поступається двома пунктами "республіканцям" Рону Десантісу, губернатору Флориди, і колишній губернаторці, а також експостпреду США в ООН Ніккі Хейлі.

Втім, згідно з дослідженням, Трамп впевнено лідирує на праймеріз Республіканської партії. Зокрема, він набирає 59% підтримки виборців. Його конкурент Десантіс – 13%, Хейлі – 10%, а підприємець Вівек Рамасвамі – 7%.

Опитування було проведено в період з 6 по 9 жовтня серед 1007 зареєстрованих американських виборців по всій території Штатів. Похибка - орієнтовно 3%.

Вибори президента США-2024

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. На 60-х виборах глави держави можуть обрати 47-го президента Штатів у разі, якщо чинний господар Білого дому Джо Байден не братиме участі або програє вибори.

15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.

25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін.

Пропаганда Трампа про війну Росії проти України

Дональд Трамп дотримується одіозної передвиборної риторики, у рамках якої він робить заяви в руслі російської пропаганди. Наприклад, у липні він сказав, що, мовляв, "добре знає" Зеленського і Путіна, тому міг би "посприяти мирним домовленостям" Києва і Москви для завершення війни за один день.

Також Трамп "прогнозував", що Путін нібито захопить всю Україну.

Президент Володимир Зеленський вважає, що в реальності Трамп ніколи б не потримав Путіна. Як стверджує гарант, військова підтримка України триватиме навіть у тому випадку, якщо Трамп виграє президентські вибори у США.

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