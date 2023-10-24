Випаде місячна норма дощів, ще й зі снігом: на Україну насуваються сильні опади

Погода в Україні найближчим часом буде із сильними опадами – випадання дощів й подекуди виникнення гроз буде спричинене переміщенням атмосферних фронтів. При цьому в деяких регіонах нашої держави упродовж поточного тижня очікується випадання місячної норми опадів.
По ночах і вранці у західних, центральних та південних областях можливий туман. Такий прогноз погоди дав кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.
У той же час синоптик зазначив, що температура повітря також підготувала українцям сюрпризи, але хороші – погода до кінця поточного тижня буде досить теплою. Стовпчики термометрів по всій території нашої держави показуватимуть відносно теплі температури, як для осені. Найтепліше буде на заході, у центрі та на півдні країни.
Погода в Україні 25 жовтня
Варто бути готовими до дощів, які пройдуть вночі у західних областях, а також вдень на більшій частині території країни. Подекуди дощі в середу, 25 жовтня, будуть досить значними.
Вітер південно-східний, у західних областях північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі у західних та південних областях +9…+14 градусів, на решті території +3…+8 градусів . Вдень температура коливатиметься в межах +8…+13 градусів, на півдні та у Криму +15…+20 градусів.
Погода в Україні 26 жовтня
У четвер, 26 жовтня, в Україні буде утримуватися волога нестійка погода з дощами, на лівобережжі опади будуть значними, а на крайній півночі навіть можливий мокрий сніг.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі від 0 градусів на крайній півночі України до +16 градусів в Одеській області та Криму. Вдень від +3 градусів на півночі країни до +20 у Криму.
Погода в Україні 27 жовтня
Дощі, які місцями будуть з мокрим снігом, також очікуються 27 жовтня вночі у північних та східних областях. Вдень та ввечері у західних, південних, а також у Черкаській та Київській областях пройдуть дощі, подекуди значні. При цьому в Одеській області та у Криму можливі грози.
Вітер південно-східної чверті, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 градусів, вдень +7…+12, на півдні +13…+18 градусів.
Погода в Україні 28 жовтня
У суботу, 28 жовтня, на більшій частині України буде дощова погода, на лівобережжі місцями значні опади.
Вітер переважно західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 градусів, вдень +10…+15, у західних та південних областях +14…+19 градусів.
Погода в Україні 29 жовтня
У неділю, 29 жовтня, вночі не буде істотних опадів, в вдень у західних і південних областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер південний/ південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 градусів, вдень +13…+18.
Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
Погода в Україні
Раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що Україну накриває негода, 23 жовтня прийдуть похолодання і дощ. У західних областях України синоптики прогнозували туман.
Також повідомлялося, що в Україну увірвався 5-денний шторм – країну накрила майже 7-бальна магнітна буря. Україну накриє нова магнітна буря відразу після того, як закінчиться цей геомагнітний шторм.
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