Експерт розповів, як Путін використає 'вагнерівців' в Африці

Для Путіна важлива не Білорусь, а Африка, бо це той континент, за який точиться боротьба, вважає Клочок.

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Клочок розповів, які плани у Путіна на "вагнерівців" Пригожина / колаж: Главред, фото: Telegram Пригожина, скріншот: klochok.com.ua

В інтервʼю Главреду політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів, як після загибелі Пригожина і Уткіна Путін зможе використовувати "Вагнер".

"Він був очевидним і раніше. Місяць-півтора тому, коли лише розпочалася історія з так званим маршем справедливості і походом до Білорусі, я порівнював цю версію з тією, яка лунала від багатьох експертів ще восени минулого року, а саме що 90 тисяч росіян перекинуть до Білорусі, і вони нападуть на Україну", - зазначив Клочок.

За словами експерта, такий контингент створював би реальну загрозу для України, бо перед початком повномасштабного вторгнення на навчаннях в Білорусі перебували 100 тисяч військових РФ, які тоді були озброєні та підготовлені.

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"Білорусь витягнути інфраструктурно 90 тисяч не може. "Вагнерівців" за визначенням стільки не було, а коли вони переїхали до Білорусі, це виглядало дивно. Наче буде якесь продовження історії, до того ж вони почали загострювати ситуацію на кордоні з Польщею, яка дуже стурбована з цього приводу і закриває кордони з Білоруссю, Латвія теж запроваджує додаткові заходи. Тобто вони чітко розуміють цю загрозу, але для Путіна важлива не Білорусь, а Африка, бо це той континент, за який точиться боротьба", - зазначив він.

Клочок додав для порівняння, що торгівля Африки та Китаю - це близько 130 мільярдів. Це - немало, а перспективи - ще більші. Путін розуміє, якщо він там матиме свій інтерес, то зможе впливати і в військовому плані, тому що там війська треба менше, щоб завоювати якусь країну.

"Це ж не Україна, там не буде такого серйозного спротиву. Тому кінцевою метою Путіна у переміщенні "Вагнера" до Білорусі є Африка, і вони туди легко переміщуються повітрям транспортним літаками. А створюючи конфлікт на африканському континенті, виникає і величезна кількість біженців, яких перевозять до Білорусі, і вони починають атакувати кордон Литви, Латвії і Польщі так само, як це робили сирійці. Тобто нічого вигадувати не треба, особливо на тлі того, що РФ не досягає потужних успіхів на фронті в Україні", - вважає експерт.

Путін діє у своїй парадигмі, створюючи точки конфліктів, як це було у Південній Осетії, Абхазії. Зараз такі претензії час від часу виникають до Казахстану, тож Клочок не виключає і війни РФ з Казахстаном рано чи пізно.

"До того ж, росіяни качають ситуацію на Балканах, адже серби, хоч і живуть в ЄС, досі не стали проєвропейськими. А "Вагнер" - дуже зручний інструмент, щоб моделювати політичну ситуацію через силовий вплив", - підкреслив він.

Хто такий Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога". З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому. З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії. З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії. З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства. З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання. 2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу. З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання. З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

Ліквідація Пригожина

Нагадаємо, що ввечері 23 серпня, з’явилася інформація про те, що у Тверській області у Росії впав літак з Пригожиним. Загинули усі 10 осіб, які перебували на борту.

Експерт назвав причину зволікання, чому Путін чекав 2 місяці, щоб вбити Пригожина. Диктатор РФ готувався до вбивства ватажка ПВК "Вагнера". Він не міг собі дозволити вбити його у червні, адже це спричинило б для Кремля серйозні проблеми.

Видання Financial Time із посиланням на власні джерела через західних політиків зазначило, що літак Пригожина збила російська ППО.

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