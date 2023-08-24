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Путін чекав 2 місяці, щоб вбити Пригожина: експерт назвав причину зволікання

Альона Вороніна
24 серпня 2023, 11:40 оновлено 24 серпня, 12:37
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Диктатор РФ готувався до вбивства ватажка ПВК "Вагнера". Він не міг собі дозволити вбити його у червні, адже це спричинило б для Кремля серйозні проблеми.
Владимир Путин, Евгений Пригожин, Валерий Клочок
Путін чекав два місяці, щоб вбити Пригожина, каже експерт/ колаж: Главред, фото: скрін, Fecebook

Російський диктатор Володимир Путін два місяці чекав, щоб вбити ватажка приватної військової компанії "Вагнера" Євгенія Пригожина. Глава Кремля не позбувся Пригожина у червні одразу після збройного повстання тому, що в такому разі могли піднятися заворушення серед вагнерівців.

Путін зробив усе, щоб за два місяця розосередити вагнерівців. Таку думку висловив політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в інтерв’ю Главреду.

За його словами, глава Кремля послідовно створював ситуацію, щоб ПВК "Вагнер" можна було передати під інший контроль.

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"Йому треба було каналізувати всю цю історію. Велика частина "вагнерівців" перемістилася до Білорусі. Їм поставили завдання – займатись Польщею, Латвією та Литвою, провокувати ситуацію. Частину представників ПВК вже вивезли до Африки, тобто їх розосередили. Путін готувався до цього, бо якщо б він одразу знищив Пригожина, могли піднятися заворушення серед "вагнерівців", – зазначив політичний експерт.

Також частина "пригожинців" підписали контракти з міністерством оборони країни-агресорки Росії, ще певна частина отримала поблажки, частину взяли під контроль, і потихеньку Путін дійшов до точки знищення командування ПВК "Вагнер", каже Клочок.

Він додав: часто зустрічається не зовсім правильна думка, нібито "зеки" можуть бути ідеологічно комусь віддані. За словами експерта, це далеко не так. ПВК "Вагнер" – це швидше про гроші, а від ідеї вони далекі.

"І хоча Пригожин нібито і проявляв якісь політичні амбіції, але я, відверто кажучи, сумніваюсь, що саме це було його кінцевою метою. Швидше за все, він хотів отримати нові фінансові потоки, а ті, хто його використовував, думали про владу. Я не виключаю, що зараз цю ситуацію можуть використовувати, щоб домогтися влади. А як воно буде надалі – будемо бачити", – припускає Клочок.

Також він додав, що нинішня ситуація загалом поки що вигідна Путіну. Саме тому глава Кремля пішов ва-банк і знищив верхівку ПВК "Вагнера", таким чином провокуючи тих, хто йому протистоїть. А такі люди в Росії точно є, сказав експерт.

Хто такий Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому.

З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії.

З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії.

З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства.

З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання.

2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу.

З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання.

З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

Смерть Пригожина

Ввечері у середу, 23 серпня, з’явилася інформація про те, що у Тверській області у Росії впав літак з Пригожиним. Загинули усі 10 осіб, які перебували на борту російського бізнес-джета "Embraer Legacy 600", серед них троє – члени екіпажу.

Після цієї події "вагнерівці" звинуватили Путіна у вбивстві Пригожина і почали погрожувати, що здійснять новий похід на Москву. Також повідомилося, що "вагнерівці" формують колони для наступу на Москву.

Видання Financial Time із посиланням на власні джерела через західних політиків зазначило, що літак Пригожина збила російська ППО. Співрозмовник видання сказав, що "Путін не бере полонених".

У той же час аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що Путін "майже напевно" наказав вбити Пригожина, а ПВК Вагнера "здується". Смерть Пригожина і його заступників "обезголовила" ПВК "Вагнера", угруповання може почати деградувати. Путін таким чином помстився за заколот і своє приниження.

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