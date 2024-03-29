Експерт розповів, чи зможуть заяви Макрона про війська остудити запал Кремля

Заява президента Франції Макрона про можливе перекидання французьких військ в Україну навряд чи остудять запал путінського режиму. Про це в інтерв'ю Главреду заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.
"Я не думаю, що зараз є щось, що може зупинити Росію, особливо слова. Немає таких слів, які могли б зупинити Росію. Ситуація з Салліваном свідчить про те, що американці стоять із мокрими штанами. Американці здаються, а українці не піддаються на шантаж. Вдумайтеся, що відбувається - Росія відкрито каже, що руйнуватиме міжнародні торговельні зв'язки, економічну міжнародну інфраструктуру, якщо ви не погодитеся і не будете лізти в те, як ми вбиваємо українців. На місці американців треба було сказати, що тепер вони постачають томагавки Україні, які битимуть по Москві, і якщо ви не зупинитеся і розповідатимете нам про нафту, ми поставимо їм ядерну зброю, і тоді самі розбиратиметеся з Києвом. Так треба чинити з тими скаженими псами, які просто насміхаються над Вашингтоном. І тому слова Макрона не можуть зупинити росіян", - сказав він.
Заяви Макрона про відправлення військ в Україну
Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну.
Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.
Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег із НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.
Начальник Генерального штабу Збройних сил Франції генерал Тьєррі Буркхар не виключає, що французькі війська будуть відправлені в Україну. Він наголосив, що країні-агресору Росії не варто очікувати, що Захід обмежить свою підтримку України тільки поставками зброї.
Відправлення військ союзників в Україну - історія питання
Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що в майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги в протистоянні російській агресії, але наразі немає консенсусу з цього питання, повідомляє Le Figaro.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс наразі не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться в матеріалі AP.
Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправки військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News.
Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що поки що Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet.
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.
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