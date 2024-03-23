РФ не зупиниться на Донбасі: Макрон зробив заяву про нові цілі Кремля

Еммануель Макрон прокоментував загарбницькі наміри країни-агресора РФ.

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Еммануель Макрон прокоментував ситуацію довкола війни в Україні / Колаж: Главред, фото: фото: 36-та ОМБП імені контр-адмірала Михайла Білинського, УНІАН

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував ймовірний подальший перебіг бойових дій в Україні.

За його словами, той, хто думає, що Росія у своїх загарбницьких намірах зупиниться на українському Донбасі та в Криму, помиляється, повідомляє Reuters.

Відповідаючи на запитання про коментарі Кремля про те, що РФ вважає, що вона перебуває у стані війни через допомогу Заходу Україні, президент Франції сказав, що було б помилкою думати, що Росія планує зупинити свою агресію на Донбасі та в Криму.

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"Використовуючи цей термін, ми також відкриваємо невизначеність щодо військових цілей РФ", - додав Макрон.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Імовірність відправки військ в Україну

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона. Пропозиція начальника штабу оборони Франції генерала Тьєррі Буркхарда, як зазначає Даалдер, включала укомплектування оборонних систем, навчання сил в Україні, початок кібероперацій і пропозицію допомоги в розмінуванні.

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