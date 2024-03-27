Заяви Макрона про відправлення військ в Україну розлютили Вашингтон - Bloomberg

Натяки Макрона були зроблені для того, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна задуматися, але ці слова могли мати протилежний ефект.

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Еммануель Макрон розлютив Вашингтон своїми словами про відправку військ НАТО в Україну / Колаж: Главред, фото: defense.gouv.fr, УНІАН

Президент Франції Еммануель Макрон зробив кілька заяв щодо можливого відправлення іноземних військ в Україну, чим викликав роздратування Вашингтона - там побоюються, що такий крок може призвести до зіткнення з Росією. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з дискусіями між союзниками.

Співрозмовник агентства заявив, що натяки Макрона були зроблені для того, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна задуматися, але ці слова могли мати протилежний ефект.

Інші чиновники сказали, що коментарі Макрона були не дуже розумними з точки зору оперативної безпеки, оскільки кілька країн уже негласно розмістили певний контингент в Україні.

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Зазначається також, що у Макрона є не лише критики, а й прихильники. Джерело агентства розповіло, що деякі прем'єр-міністри країн ЄС очікують від Макрона лідерства, і багато хто вітає його жорстку позицію щодо Росії.

При цьому Bloomberg зазначає, що критики французького президента кажуть, що він більше говорить, ніж діє. Зокрема, минулого місяця Макрон заявив, що підтримує чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України в країнах за межами ЄС, однак Франція досі не оголосила про свій фінансовий внесок у неї.

Заяви Макрона про відправлення військ в Україну

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

Начальник Генерального штабу Збройних сил Франції генерал Тьєррі Буркхар не виключає, що французькі війська будуть відправлені в Україну. Він наголосив, що країні-агресору Росії не слід очікувати, що Захід обмежить свою підтримку України лише поставками зброї.

Відправка військ союзників до України Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну попри обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

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