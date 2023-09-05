Експерт пояснив, чи буде НАТО використовувати у війні літаки F-35 C ядерними ракетами

Нещодавнє перекидання силами НАТО літаків F-35 (які можуть нести ядерні ракети) фактично ні на що не впливає, вважає Олександр Кочетков.

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Олександр Кочетков вважає, що F-35 скоро не використовуватимуться у війні / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Навряд чи сили НАТО можуть застосувати найближчим часом літаки F-35 з ядерною зброєю на них. Про це в інтерв'ю Главреду сказав політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Ніяким способом. По-перше, будь-який літак НАТО може нести ракети з ядерною боєголовкою. Її фактично можна використовувати з гаубицею, яка стріляє на 30 кілометрів, так само і будь-яку стратегічну боєголовку можна використовувати для ракет морського базування - Томагавків та інших, які з Середземного моря долітають майже до будь-якої точки РФ. Це перекидання літаків фактично ні на що не впливає. Можливість якими були, такими і залишаються. Але це має сенс для заспокоєння людей у США та Європі. Медведєв після чергової пляшки починає когось лякати, і західні політики ж повинні реагувати певним чином, тому і перекидають літаки, а ми це з вами обговорюємо. Але в протистоянні фактично нічого не змінюється", ‒ сказав він.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков-аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" та заступник керівника пресслужби президента України. відео дня

Війна Росії та України

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що український дипломат Володимир Єльченко зазначив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти і можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти України тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

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