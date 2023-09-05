Експерт пояснив, чи буде НАТО використовувати у війні літаки F-35 C ядерними ракетами

Навряд чи сили НАТО можуть застосувати найближчим часом літаки F-35 з ядерною зброєю на них. Про це в інтерв'ю Главреду сказав політичний аналітик Олександр Кочетков.
"Ніяким способом. По-перше, будь-який літак НАТО може нести ракети з ядерною боєголовкою. Її фактично можна використовувати з гаубицею, яка стріляє на 30 кілометрів, так само і будь-яку стратегічну боєголовку можна використовувати для ракет морського базування - Томагавків та інших, які з Середземного моря долітають майже до будь-якої точки РФ. Це перекидання літаків фактично ні на що не впливає. Можливість якими були, такими і залишаються. Але це має сенс для заспокоєння людей у США та Європі. Медведєв після чергової пляшки починає когось лякати, і західні політики ж повинні реагувати певним чином, тому і перекидають літаки, а ми це з вами обговорюємо. Але в протистоянні фактично нічого не змінюється", ‒ сказав він.
Хто такий Олександр Кочетков
Олександр Кочетков-аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" та заступник керівника пресслужби президента України.
Війна Росії та України
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що український дипломат Володимир Єльченко зазначив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти і можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти України тактичну ядерну зброю.
Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.
"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.
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