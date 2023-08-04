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З 2017 року Польща готується до наступу РФ: Самусь розкрив подробиці

Аліна Дембіцька
4 серпня 2023, 22:50 оновлено 4 серпня, 22:50
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Самусь підкреслив, що офіційна позиція НАТО полягає в тому, щоб не втручатися в прямий конфлікт з Росією та не допустити ескалації конфлікту.
Самусь
З 2017 року Польща готується до наступу РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Починаючи з 2017 року, Польща систематично зміцнює свої військові угруповання збройних сил. Цей процес посилення набув особливої активності після спільних військових навчань країни-агресорки Росії та Білорусі під назвою "Захід-2017". Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

Як зазначив Самусь, з того моменту стало зрозуміло, що Росія, можливо, готова насправді провести разом з Білоруссю наступальну операцію проти Польщі, в тому числі з використанням Сувалкського коридору та можливою паралельною атакою на країни Балтії.

"Тому відтоді, і в рамках НАТО, і на національному рівні Польща, Литва та інші країни Балтії посилюють свої збройні сили. Тобто логічно, що вони готуються до повномасштабної агресії з боку Російської Федерації, і тому здійснюють кроки стосовно підготовки до оборони проти такого повномасштабного наступу. Але при цьому існує політичне розуміння ситуації. Тут ми знову повертаємося до фактично офіційної позиції адміністрації Байдена, яка потім проектується на офіційну практичну позицію НАТО. Адже Сполучені Штати є основним донором для НАТО, і, відповідно, основним фінансовим і політичним формувачем внутрішньої та зовнішньої позиції Альянсу", - сказав експерт.

За його словами, офіційна позиція НАТО полягає в тому, щоб не втручатися в прямий конфлікт з Росією та не допустити ескалації конфлікту.

"Тобто коли Польща готується до повномасштабного наступу, це є національним інтересом Польщі. Тому що коли буде повномасштабний наступ, і за два дні росіяни будуть стояти на Віслі та дивитися на Варшаву, при цьому НАТО буде продовжувати консультації щодо того, чи активувати статтю 5, чи це дійсно пряма агресія чи гібридна агресія і так далі. А в цей момент значна частина Польщі може бути окупована. Я вже не кажу про країни Балтії, де взагалі території і глибина та ширина театру бойових дій така, що в принципі росіянам за їхніх масштабів дій проти України буде досить комфортно реалізувати масштабну операцію. Тому Польща і діє на національному рівні", - розповів Самусь.

Хто такий Михайло Самусь

Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР).

У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express.

Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.

Провокація Білорусі з вертольотами біля кордонів Польщі

1 серпня 2 вертольоти Повітряно-космічних сил Білорусі перетнули повітряний кордон Польщі. Інцидент стався в рамках спільних навчань білоруських військових з бойовиками ПВК Вагнер. Бойові машини летіли дуже низько, тому польським засобам стеження було складно їх виявити.

У Варшаві зробили заяву і повідомили про інцидент Північноатлантичний альянс.

У Міноборони підконтрольної агресору Росії Білорусі сказали, що заяви Польщі, мовляв, "вигадані". У Мінську "вважають", що Варшава нібито "шукає виправдання нарощуванню сил і засобів біля білоруського кордону".

Нещодавно стало відомо, що Польща відправила свої бойові вертольоти до кордону з Білоруссю і посилила прикордоння. Пілоти діятимуть рішуче і завдадуть ударів у разі провокацій з білоруського напрямку. Про це заявили в Міністерстві національної оборони країни.

Дивіться інтервʼю Михайла Самуся Главреду про провокацію Білорусі у Польщі:

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