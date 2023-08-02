"Росіяни – під ударом": РФ не може захистити своїх громадян від атак БПЛА - експерт

Сунгуровський зауважив, що росіяни нарешті дізналися, що триває війна, і що вони самі можуть виявитися цілями.

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Сунгуровський заявив, що РФ не може захистити своїх громадян від атак БПЛА / Колаж: Главред, фото: Главред, соцмережі

Удари по Москві можуть суттєво вплинути на ситуацію в країні-агресорці Росії, негативно позначаючись на моральному стані суспільства та Збройних силах РФ. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

"По-перше, росіяни, нарешті дізналися, що, виявляється, триває війна, і що вони самі можуть виявитися цілями, а не тільки вони будуть керувати ракетами, які летять у бік України. Тобто вони теж під ударом. По-друге, це говорить про те, що Збройні сили Росії, зокрема, сили протиповітряної оборони не в змозі їх захистити. А все це позначається на моральному стані і суспільства, і Збройних сил РФ", - зазначив Сунгуровський.

За його словами, ми зрозуміємо, що росіяни почали на це реагувати, коли вони почнуть стягувати сили ППО під Москву та інші стратегічно важливі об'єкти. А оскільки надлишку в цих коштах у них немає, то це позначиться на стані протиповітряної оборони РФ на фронті.

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"Поки вони можуть це робити без шкоди для військової ППО, і надалі можуть використовувати напівстаціонарні або мобільні стратегічні комплекси типу С-400, С-500, щоб прикрити стратегічно важливі об'єкти. Хоча успішні удари по Таганрогу, раніше – по "Енгельсу", а тепер по Москві говорять про те, що, загалом-то, цих засобів недостатньо", - підкреслив експерт.

Як зазначив Сунгуровський, будь-яка система ППО не стовідсоткова. По-перше, у неї є якась ймовірність ураження цих цілей. А по-друге, є сліпі зони, які ЗСУ намагаютья використовувати для того, щоб цю систему пробити. Це і розміщення сил, і комплексування сил, і ешелонована побудова ППО, і так далі. Тобто багато нюансів, де можуть проявитися слабкості такої системи.

"Але все залежить від того, звідки росіяни стягуватимуть ці сили і засоби. По-перше, це обов'язково позначиться на тому, що ППО в інших угрупованнях або військових округах будуть послаблені. По-друге, вони можуть покладатися на свою оборонну промисловість, яка в принципі, зараз дуже сильно обмежена в серійному випуску таких засобів. Ви, напевно, чули похвали Путіна про те, що вони випускають більше зенітних ракет, ніж всі інші країни світу. За кількістю вони, можливо, можуть обігнати кого завгодно в світі, але не за якістю. Що дрони, що ракети падають на своїй території або, принаймні, не потрапляють у ціль", - сказав він.

Директор військових програм Центру Разумкова зауважив, що якби в України була достатня кількість дронів, авіації, ракет, то, природно, жодна система ППО не в змозі витримати такий натиск.

"Тому їм доведеться послаблювати свою протиповітряну оборону на якихось ділянках, щоб посилити її або на пріоритетних напрямках, або в районі пріоритетних об'єктів", - додав Сунгуровський.

Хто такий Микола Сунгуровський Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова. У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище. У 1982 - Київську Академію протиповітряної оборони. У 1991 - Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства. З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині-Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України. З лютого 2000-го - позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. З грудня 2006 року - директор військових програм Центру Разумкова. Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - у науково-дослідних установах). Сфери діяльності - системологія, системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки. Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.

Атаки дронів на Москву

У ніч на 1 серпня центр Москви вдруге за тиждень атакували безпілотники. Пролунала серія вибухів. Один з дронів знову влетів в одну з веж "Москва-Сіті". За даними росЗМІ, на 21 поверсі вежі IQ-кварталу "Москва-Сіті" знаходиться Міністерство економічного розвитку РФ.

Попередня атака на Москву була у ніч на неділю, 30 липня. Тоді вибух прогримів у 50-поверховій будівлі біля комплексу "Москва-Сіті". Постраждалих нібито немає, пожежі не було. При цьому вежа "IQ-кварталу" в "Москва-Сіті" евакуйована після "бавовни".

Згодом у Зеленського прокоментували атаку по Москві. Як зазначив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, Москва стрімко звикає до повноцінної війни, яка скоро перейде на територію Росії. За його словами, все, що буде відбуватися у РФ – це об'єктивний історичний процес.

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