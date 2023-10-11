Експерт оцінив, як сильно війна в Ізраїлі зможе відвернути увагу США від війни в Україні

Як каже відомий експерт Тарас Загородній, поведінка американської влади в міжнародних питаннях обумовлена давніми традиціями.

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США допомагають Ізраїлю лише тому, що ізраїльтяни сильні - Тарас Загородній колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

На пару місяців черговий етап загострення війна в Ізраїлі може розфокусувати увагу США з приводу України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

"Якщо виходити з того, що ми не будемо демонструвати силу, то десь на місяць-два це, звичайно, може розфокусувати увагу щодо України. Багато що також визначатимуть зусилля української дипломатії, і те, наскільки сильною буде Україна. Адже США допомагають Ізраїлю лише тому, що він сильний. Якщо Україна буде будувати більше власного озброєння, більше знищувати противника, то нам будуть допомагати так само, як Ізраїлю, оскільки головна претензія крайніх правих до України в тому, що вона сама нічого не робить – не виробляє зброю і т.д. тому, мовляв, навіщо їм допомагати, якщо вони самі собі не хочуть допомогти", ‒ сказав він.

Як каже Загородній, поведінка американської влади в міжнародних питаннях обумовлена давніми традиціями.

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"Але це не проросійська позиція, а логіка протестантизму, на якій взагалі побудована Америка. Протестантизм - це глибинна система, яка має на увазі допомогу самому собі, важку роботу для самого себе як богоугодну. І, відповідно, на цьому американці і акцентують увагу. І ті ж трампісти, бачачи, що українці допомагають самі собі, будуть змушені визнавати, що Україні потрібна їхня допомога", ‒ сказав він.

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Більше двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики Хамасу прорвали кордон Ізраїлю і сектора Гази і випустили тисячі ракет у бік країни. У відповідь Армія оборони Ізраїлю почала наносити удари по військових об'єктах терористів.

Увечері 9 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль переходить до потужної масованої атаки, якої ще ніколи не було. Політичний діяч звернув увагу на той факт, що найважливішим завданням підрозділів ізраїльських збройних сил виявиться повна ліквідація кожної з цілей організації ХАМАС на території сектора Гази.

10 жовтня представники армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що операція в Секторі Гази почалася. Зазначається, що вже є перші результати ударів. Представник ЦАХАЛу зазначив, що під удар авіації Ізраїлю потрапили терористичні об'єкти організації ХАМАС в секторі Гази.

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