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"Поїзд горів на ходу": нові деталі неймовірного успіху ЗСУ на Півдні

Юрій Берендій
10 жовтня 2023, 12:40
В останні дні українські бригади нарешті досягли однієї з головних цілей, взявши місто Токмак під вогневий контроль. Це дозволило підривати російські потяги.
Поезд, пожар
ЗСУ спалили вщент ешелон росіян під Токмаком / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, provce.ck.ua

У перший тиждень жовтня українська артилерія, можливо, американські високомобільні артилерійські ракетні установки — підійшли досить близько до Токмака, щоб влучити в російський потяг із постачанням, який рухався поблизу міста. Про це пише військовий оглядач Девід Акс у матеріалі для американського Forbes.

"Драматичне відео, яке поширилося в Інтернеті в неділю, зображує потяг у вогні. Наслідок важливий. Російська логістика на окупованому півдні України зараз у серйозних проблемах. Токмак є головним автомобільним і залізничним вузлом: мабуть, найважливішим вузлом південно-західної України. Перекрийте сухопутні лінії постачання, що проходять через Токмак, і ви перекриєте гарнізони, які залежать від цих ліній постачання продовольства, палива, боєприпасів, резервів і транспортних засобів.", - вказує оглядач.

Дивіться відео як горить російський потяг:

відео дня

В матеріалі автор робить висновок, що переведення Токмака в зону дії артилерії та ракет є великим кроком до досягнення кінцевої мети українців – перемогти російські польові армії на півдні та звільнити тисячі квадратних миль, які вони окупували. Включно з Кримом, стратегічним півостровом, який Росія силою анексувала в 2014 році.

"Це не кінець 21-місячної війни Росії проти України. Це навіть не початок кінця. Але це подія, яка сигналізує про деякі з основних військових цілей Києва, а також висвітлює підготовку, яку робить Москва, щоб продовжити війну — і зберегти свій контроль над окупованою територією", - зазначається в матеріалі.

Експерт пише, що той самий час, коли українці акцентують увагу на лініях постачання, які проходять через Токмак, росіяни рішуче працюють над встановленням нових маршрутів постачання на південний напрямок. Якщо росіянам вдасться вивести вантажівки та потяги від Токмака, це може частково позбавити українців можливості проводити контратаки на напрямку Мелітополя, роблячи такі контратаки стратегічно менш ефективними.

Девід Акс вказує, що український удар по тому російському потягу під Токмаком став можливий лише нещодавно.

"Зіткнутися з поїздом, що рухається, важко. Саме тому спроби Росії вразити власну життєво важливу залізничну мережу України поки що не завадили українській логістиці. Щоб завдати удару по тому ешелону з боєприпасами, українцям потрібні були хороші, свіжі розвідувальні дані, можливо, від безпілотників або місцевих партизанів. Але їм також потрібно було використати свій найточніший вогонь. Тобто їхні артилерійські снаряди Excalibur із наведенням GPS і керовані ракети залпового вогню", - вказує він.

У матеріалі йдеться, що лінія зіткнення, ймовірно, мала стабілізуватися десь у районі Роботиного, за 12 миль на північ від Токмака, перш ніж українська високоточна артилерія зможе ефективно націлитись на потяги, що курсують через Токмак.

Потужні сили українських бригад, у тому числі найкраще оснащені 47-а механізована та 82-га десантно-штурмові бригади, цього літа з боями пробилися до Роботиного — ціною неймовірних витрат — і нарешті звільнили населений пункт у серпні. Невдовзі послідувала артилерія, і почалася серйозна контрлогістична кампанія проти Токмака.

"Очікуйте ще багато високоточних ударів по російських потягах і конвоях у Токмаку та навколо нього в найближчі тижні та місяці, оскільки Україна має намір продовжити свій літній контрнаступ на осінь і зиму. Також очікуйте, що росіяни адаптуються або принаймні спробують адаптуватися", - вказує військовий оглядач.

Контрнаступ ЗСУ на Півдні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України продовжують проводити наступальні операції на Мелітопольському напрямку, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Він розповів про те, що в українських військ є частковий успіх на захід від Вербового Запорізької області.

Також, речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун повідомив гарні новини з південного фронту. Так, Сили оборони України просунулись на 100-600 метрів на Таврійському напрямку.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ триває. Війська працюють над тим, щоб відкинути окупантів агресора Росії. Однак є декілька ключових проблем - мінні поля, а також дефіцит боєприпасів і зенітних засобів.

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ЗСУ Токмак контрнаступ ЗСУ
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