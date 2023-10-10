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Температура підскочить до +23 градусів: синоптик назвала дату сильного потепління

Альона Вороніна
10 жовтня 2023, 13:04 оновлено 10 жовтня, 13:07
До нашої держави йде тепла повітряна маса з заходу Європи, і вже дуже скоро погода в Україні різко зміниться.

Погода, осень, парк, природа
Погода в Україні зміниться – температура підскочить до +23 градусів/ unsplash.com

Погода в Україні скоро стане набагато теплішою. До нас ідуть теплі повітряні маси із заходу, тому найближчим часом стовпчики термометрів вдень показуватимуть до +23 градусів.

Підвищення температури повітря спостерігатиметься з четверга, 12 жовтня. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Голеня, повідомляє NV.

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Скоро закінчиться суцільна метеорологічна небезпека, яку синоптики оголошують уже три доби підряд.

"Очікуємо підвищення температури, оскільки до території України зайде тепла повітряна маса з заходу Європи, і температурні максимуми вдень вже будуть від +18 до +23 градусів. Це вже ближче до кінця тижня, і вихідні будуть у нас переважно теплі", – зазначила вона.

Опадів цього тижня буде дуже небагато. Можуть бути лише невеличкі опади місцями 11−12 жовтня і можливо 13 жовтня. Загалом по території нашої країни переважатиме суха і тепла погода до кінця поточного тижня.

У період 12-15 жовтня стовпчики термометрів будуть підійматися вгору також вночі. Заморозки припиняться, нічна температура становитиме у різних місцях +3…+8, +5…+10 градусів. Денна температура повітря триматиметься на рівні від +18 до +23 градусів. Але наступного тижня може знову похолодати.

"Потім на наступному тижні, можливо, знову ж таки, відновляться північно-західні і північні процеси, температурне тло знизиться, і також пройдуть якісь невеликі помірні дощі", – зазначила синоптик.

Погода у Києві та області

У Києві та Київській області найближчі два дні будуть переважно без опадів. По області температура повітря вночі становитиме від 0 до -5 градусів, на поверхні ґрунту заморозки. У самій столиці вночі 11-го жовтня температура буде близько нуля або трохи тепліше. Денна температура у Києві та області становитиме +10…+12 градусів.

"З 12-го числа буде підвищення денної температури до діапазону +18…+20 градусів до кінця тижня. Можливо, 13-го вночі якийсь покрапає дощик невеликий, але температурний фон вже вищий, і нічна температура вже буде близько +8…+10 градусів вночі", – розповіла Наталія Голеня.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Погода в Україні

Раніше синоптики попередили про небезпечну погоду на вівторок, 10 жовтня. Зазначалося, що будуть заморозки, в кількох областях дощ. В більшості областей не відступатимуть заморозки, але вдень температура повітря трішки підвищиться.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень з 9 по 15 жовтня. Погода упродовж тижня буде досить холодною, подекуди вдарять заморозки -5 градусів, проте у деяких областях в окремі дні будуть дощі.

Якою буде зима в Україні

Народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, якою буде зима цього року. За його словами, вдарять морози до -25 і налетять снігові бурі. Він каже, що Україну огорнуть ранні заморозки, а зима буде важкою.

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