100 тисяч солдатів і тисячі танків: операція в Секторі Гази почалася

Ізраїль починає широкомасштабну операцію на території Сектора Гази в якості відповіді на терористичний напад з боку ХАМАСу минулого тижня.

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Операція в Секторі Гази почалася / Колаж Главред, фото: depositphotos.com

Армія Ізраїлю починає великомасштабну атаку на об'єкти ХАМАСу в Секторі Гази із застосуванням авіації. Вже є перші результати ударів. Про це повідомляє прес-служба ізраїльської армії.

Представник ЦАХАЛу зазначив, що під удар авіації Ізраїлю потрапили терористичні об'єкти організації ХАМАС в секторі Гази.

"Військові літаки ЦАХАЛу нещодавно атакували ряд терористичних об'єктів терористичної організації ХАМАС на всій території сектора Гази. Серед іншого, літаки атакували військовий комплекс і склад зброї", - зазначили в прес-службі ЦАХАЛу. відео дня

В прес-службі ізраїльської армії також повідомили, що було атаковано приміщення бойового управління в Західній Джабалії, яке використовувалося терористичною організацією ХАМАС для направлення тероризму проти держави Ізраїль.

У той же час, в Газу можуть увійти до 100 000 ізраїльських військових. Таку оцінку наводить військовий експерт BILD Юліан Ріпке.

За його словами, за останні дні авіація Ізраїлю вразила понад 1700 цілей в Газі в рамках підготовки до сухопутної частини операції "Залізні мечі".

Всього в Газі проживають близько 2 млн. осіб, половина з них діти. Серед них ховаються близько 100 000 терористів ХАМАС.

Командування ЦАХАЛ попередило жителів семи зон на півночі і сході анклаву, що вони повинні тікати, так як там незабаром почнуться бої. Щоб стимулювати їх швидше покинути будинки, Ізраїль ввів повну блокаду Гази.

"Ізраїльські військові стратеги планують, що в Газу увійдуть до 100 000 солдатів і тисячі одиниць танків і бронетехніки. На думку спостерігачів, саме ця фаза операції стане найкривавішою. Не тільки для ХАМАС і ЦАХАЛ, але і для мирних жителів Гази", - зазначає Юліан Ріпці.

Він також додав, що можливо, в якийсь момент Ізраїль і Єгипет відкриють кордони, щоб дозволити піти цивільним.

Напад на Ізраїль

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив, що розв'язані проти України та Ізраїлю війни є проявом одного і того ж зла. Він зазначив, що ізраїльські журналісти, які були в Бучі, кажуть, що бачили такі ж злочини. Світу потрібно об'єднатися, щоб побороти тероризм.

У свою чергу, племінниця Дональда Трампа Мері заявила, що 45-й президент США міг бути причетний до нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Зокрема, на її думку, Трамп міг розкрити російському керівництву "секрети нацбезпеки" Ізраїлю.

Після цього, терористи ХАМАС заявили про готовність до переговорів з Ізраїлем. У розмові з журналістами чиновник ХАМАС Муссу Абу Марзука заявив, що бойовики відкриті для обговорення можливого перемир'я з Ізраїлем. За його словами, ХАМАС нібито "досяг своїх цілей".

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