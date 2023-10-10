УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

100 тисяч солдатів і тисячі танків: операція в Секторі Гази почалася

Юрій Берендій
10 жовтня 2023, 13:25
Ізраїль починає широкомасштабну операцію на території Сектора Гази в якості відповіді на терористичний напад з боку ХАМАСу минулого тижня.
Армія Ізраїлю, танки
Операція в Секторі Гази почалася / Колаж Главред, фото: depositphotos.com

Армія Ізраїлю починає великомасштабну атаку на об'єкти ХАМАСу в Секторі Гази із застосуванням авіації. Вже є перші результати ударів. Про це повідомляє прес-служба ізраїльської армії.

Представник ЦАХАЛу зазначив, що під удар авіації Ізраїлю потрапили терористичні об'єкти організації ХАМАС в секторі Гази.

"Військові літаки ЦАХАЛу нещодавно атакували ряд терористичних об'єктів терористичної організації ХАМАС на всій території сектора Гази. Серед іншого, літаки атакували військовий комплекс і склад зброї", - зазначили в прес-службі ЦАХАЛу.

відео дня

В прес-службі ізраїльської армії також повідомили, що було атаковано приміщення бойового управління в Західній Джабалії, яке використовувалося терористичною організацією ХАМАС для направлення тероризму проти держави Ізраїль.

У той же час, в Газу можуть увійти до 100 000 ізраїльських військових. Таку оцінку наводить військовий експерт BILD Юліан Ріпке.

За його словами, за останні дні авіація Ізраїлю вразила понад 1700 цілей в Газі в рамках підготовки до сухопутної частини операції "Залізні мечі".

Всього в Газі проживають близько 2 млн. осіб, половина з них діти. Серед них ховаються близько 100 000 терористів ХАМАС.

Командування ЦАХАЛ попередило жителів семи зон на півночі і сході анклаву, що вони повинні тікати, так як там незабаром почнуться бої. Щоб стимулювати їх швидше покинути будинки, Ізраїль ввів повну блокаду Гази.

"Ізраїльські військові стратеги планують, що в Газу увійдуть до 100 000 солдатів і тисячі одиниць танків і бронетехніки. На думку спостерігачів, саме ця фаза операції стане найкривавішою. Не тільки для ХАМАС і ЦАХАЛ, але і для мирних жителів Гази", - зазначає Юліан Ріпці.

Він також додав, що можливо, в якийсь момент Ізраїль і Єгипет відкриють кордони, щоб дозволити піти цивільним.

Напад на Ізраїль

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявив, що розв'язані проти України та Ізраїлю війни є проявом одного і того ж зла. Він зазначив, що ізраїльські журналісти, які були в Бучі, кажуть, що бачили такі ж злочини. Світу потрібно об'єднатися, щоб побороти тероризм.

У свою чергу, племінниця Дональда Трампа Мері заявила, що 45-й президент США міг бути причетний до нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Зокрема, на її думку, Трамп міг розкрити російському керівництву "секрети нацбезпеки" Ізраїлю.

Після цього, терористи ХАМАС заявили про готовність до переговорів з Ізраїлем. У розмові з журналістами чиновник ХАМАС Муссу Абу Марзука заявив, що бойовики відкриті для обговорення можливого перемир'я з Ізраїлем. За його словами, ХАМАС нібито "досяг своїх цілей".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Ізраїль ЦАХАЛ Напад ХАМАС на Ізраїль
Реклама

Головне за день

100 тисяч солдатів і тисячі танків: операція в Секторі Гази почалася

100 тисяч солдатів і тисячі танків: операція в Секторі Гази почалася

13:25 Світ
Температура підскочить до +23 градусів: синоптик назвала дату сильного потепління

Температура підскочить до +23 градусів: синоптик назвала дату сильного потепління

13:04 Синоптик
Сотні БПЛА і ракет: українцям назвали цілі та терміни нових масованих ударів РФ

Сотні БПЛА і ракет: українцям назвали цілі та терміни нових масованих ударів РФ

12:54 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:40

І відганяти нікуди не потрібно: як прибрати подряпини на машині

13:25

100 тисяч солдатів і тисячі танків: операція в Секторі Гази почалася

13:13

Пропагандисти лютують: Максим Галкін змінив громадянствоВідео

13:04

Температура підскочить до +23 градусів: синоптик назвала дату сильного потепління

13:00

Лопес постійно "пиляє" Аффлека, але хоче врятувати шлюб - ЗМІ

Війна в Ізраїлі відверне Захід від України, якщо затягнеться більш ніж на 2 місяці - ЗагороднійВійна в Ізраїлі відверне Захід від України, якщо затягнеться більш ніж на 2 місяці - Загородній
12:58

Навіть після маслюків: як легко відмити руки від грибів

12:54

Сотні БПЛА і ракет: українцям назвали цілі та терміни нових масованих ударів РФ

12:40

"Поїзд горів на ходу": нові деталі неймовірного успіху ЗСУ на Півдні

12:33

Жінка розповіла, як запобігти утворенню конденсату на вікнах

Реклама
12:22

Лайка і бійки: Тодоренко скаржиться на проблеми в родині

11:15

Мирні переговори з Росією: у МЗС повідомили коли почнеться процес

11:14

Місячний календар 11 жовтня 2023: Місяць віщує вирішення неспокійних ситуацій і суперечок

11:10

"Дякую, мамо": Тоня Матвієнко звернулася до мами і присвятила їй піснюВідео

11:05

"Атака ХАМАС стала найкращим подарунком Путіну": у Politico назвали вигоду Кремля

10:47

Виплати підняли: як українцям отримати 10,6 тисячі грн допомоги

10:47

Зеленський прибув до Румунії: про що говоритиме з Йоханнісом

10:44

Лілія Ребрик вагітна третьою дитиною

10:35

Список готовий: у Повітряних силах назвали головні цілі ударів по Україні

10:19

У Білому домі придумали, як протягнути через Конгрес військову допомогу Україні - WP

09:50

Вирок для Ірану: Білий дім прокоментував відправку своїх військ до Ізраїлю

Реклама
09:49

"Захід не допоможе": аналітик назвав єдиний сценарій перемоги УкраїниВідео

09:35

В Ізраїлі подружжя сховало немовлят і прийняло бій з бойовиками ХАМАС

09:30

Офіс очищення судової системи про справу Шепелєва: судді ВС підіграли злочинцю

09:26

Гороскоп на завтра 11 жовтня 2023: Тельцю - відмова від сигарет, Рибам - небажаний секрет партнера

09:18

Сергій Стерненко. Іран керував нападом на ІзраїльВідеоблоги

08:55

"Видав секрети нацбезпеки": племінниця Трампа розповіла, хто винен в атаці на Ізраїль

08:41

Потап натякнув на те, що йде з шоу-бізнесу

08:33

Окупанти вночі вдарили десятками дронів по півдню: є влучання

08:23

День ангела 11 жовтня за новим календарем: хто святкує іменини в цей день

08:10

Цинічний шабаш: як Росія "вплутала" Україну у війну в ІзраїліПогляд

08:03

ЗСУ просунулися біля Вербового, Кліщіївки та Андріївки - ISW

07:53

Яке свято завтра 11 жовтня: день у світовій та українській історії, церкві

07:16

"Досягли цілей": у ХАМАС заявили, що готові до переговорів з Ізраїлем - Reuters

06:55

Потрібно знайти мопса на картинці за 10 секунд: заплутана оптична ілюзія

06:42

У США обговорюють річний пакет допомоги Україні на $50-100 млрд - WSJ

06:35

Як правильно казати – процент чи відсоток: Авраменко пояснив різницю між словами

06:22

Україна та Ізраїль: порівняння вторгенняПогляд

05:30

До чого свербить права долоня: не усім відома прикмета, яка здивує

05:00

Коли опалювальний сезон в Україні: до чого необхідно готуватись

04:30

"Путін хворий і помирає": журналістка розкрила стратегію виборів у РФ

Реклама
04:00

"Трамп - руйнівник": Рустамзаде розповів, що чекає на Україну в разі його перемоги

03:30

Відома українська модель похвалилася оновленими формами в спідній білизні

03:00

Це загадка для 99% людей: головоломка, яка розкриє тип вашої особистості

02:37

Ви все життя користувалися теркою неправильно: блогерка показала одну хитрістьВідео

02:02

Мамин секрет: для чого збирають кришечки від дитячого харчування

01:31

Чи отримає Україна $300 млрд заморожених активів РФ: Золотарьов оцінив перспективи

00:03

"Щоб сильно мене не жаліли": Аліна Гросу показала нового бойфренда

09 жовтня, понеділок
23:51

Оголошено повітряну тривогу через атаку дронів Shahed: на півдні гримлять вибухи

23:09

Таємне весілля, секретне розлучення: Брежнєва висловилася про розрив з Меладзе

22:51

Ізраїль переходить до потужної масованої атаки, якої ще ніколи не було - Нетаньяху

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти