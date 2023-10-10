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Сотні БПЛА і ракет: українцям назвали цілі та терміни нових масованих ударів РФ

Олексій Тесля
10 жовтня 2023, 12:54 оновлено 10 жовтня, 13:00
Костянтин Криволап не виключає, що РФ буде бити по Україні відразу з декількох точок.
дрони
РФ готує нові удари по Україні / Колаж: Главред, Фото: УНІАН , defence-ua.com

Готуючись до зриву опалювального сезону в Україні, росіяни намагаються збільшити запаси іранських дронов-камікадзе типу Shahed, заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Він говорить про те, що Москва хоче вийти на показник в 500 дронів на місяць, а добувати їх Москва планує трьома шляхами – безпосередньо закуповуючи в Ірану, виробляючи в Татарстані і за рахунок вузлової збірки з російськими та іранськими комплектуючими. Таке припущення він висловив у коментарі РБК-Україна.

Експерт не виключає, що РФ буде запускати дрони по Україні з чотирьох точок – Чауда, Приморськ-Ахтарськ, курський аеродром, і ще однієї додаткової точки.

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"Будуть намагатися запускати їх великими кількостями з різними інтервалами, щоб максимально плутати наше ППО", – зазначає Криволап.

Він уточнив, що окупанти модернізували Shahed – їх обладнали супутниковими телефонами. Це дозволяє відстежують весь шлях безпілотника і місце, де його збили – перед ударом ППО телефон встигає передати координати.

Крім того, наголошується, що окупанти РФ будуть прагнути перепрофілювати свої балістичні ракети для ударів по Україні і нарощувати їх число. При цьому не виключений варіант закупівлі нових балістичних ракет у Ірану.

Якщо Іран передасть Росії свої ракети, навряд чи вони будуть їх використовувати як засіб ураження інфраструктури, зазначає Криволап. Швидше, з їх допомогою окупанти будуть займатися терором міст і створювати "інформаційний шум" для операторів РЛС.

У свою чергу спікер Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що знаючи про складнощі у відбитті балістичних атак, окупанти будуть прагнути накопичувати ракети і якщо вони все ж отримають їх від Ірану, для України це буде становити небезпеку.

"Це серйозна загроза. Про ці ракети вже рік говорять. Наскільки вони ефективні і точні, ніхто не знає. Звичайно, Іран буде розповідати, що вони кращі, але вони не краще, ніж Іскандер, це 100%. Але якщо Росія їх отримає, це серйозна проблема", – додав Ігнат.

Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Масовані удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося про те, що РФ може бити новими дронами-камікадзе. Поки рано стверджувати, що Росія точно отримає нову іранську розробку, вважає Іван Кірічевський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ б'є по Україні модернізованими дронами. Ворог удосконалює дрони Shahed, використовуючи композитні матеріали, пояснив Юрій Гнат.

Нагадаємо, українцям назвали цілі – чим і коли планує бити РФ. Наталія Гуменюк розповіла про тактику дронових ударів РФ по території України.

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дрони шахід війна Росії та України Юрій Ігнат
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