Експерт оцінив, як сильно американці готові знову голосувати за Байдена

Позиції демократів у США сильно просіли через ковідну політику адміністрації Байдена, вважає експерт Анатолій Октисюк.

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Багато представників середнього класу в США не готові голосувати за Байдена - Октисюк / колаж Главред, фото УНІАН

Позиції Демократичної партії і чинного президента Джо Байден серед американських виборців сильно похитнуті. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт аналітичного центру DemocracyHouse Анатолій Октисюк.

"Позиції демократів у США сильно просіли через ковідну політику адміністрації Байдена. Тому що вони, наприклад, роздавали гроші всім підряд, створювали умови для обмеження бізнесу. І заливання економіки грошима і "ковідний терор" в США мало кому подобається. Багато представників середнього класу в США не готові голосувати за Байдена, тому що він "знищив економіку", а за демократів тому, що вони виступають за дотації, роздачу грошей знедоленим, за посилення міграції, що не подобається консерваторам", ‒ сказав він.

Хто такий Анатолій Октисюк Анатолій Октисюк- експерт з політичних питань, співзасновник аналітичного центру DemocracyHouse. відео дня До 2016 року - старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень. Аналізує події в Україні та за її межами. Висвітлює питання про війну Росії проти України.

Внутрішньополітична боротьба в США

Результати опитування показали, що Байден випередив Трампа в рейтингах, але програє іншим "республіканцям". Водночас чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден відстає від інших потенційних кандидатів-"республіканців" – Рона Десантіса і Ніккі Хейлі.

Раніше президент України Володимир Зеленський розкрив наслідки для України від перемоги Трампа на президентських виборах у США 2024 року. Президент України зазначив, що кожна зміна у глобальному контексті має свій вплив, але невідомо, хто саме виграє на виборах у США.

Після таких зухвалих заяв Трампа вже прозвучала відповідь від представників передвиборної кампанії президента США Джо Байдена. Представник кампанії Байдена Аммар Мусса заявив, що Трамп підлабузнює до диктаторів і піклується тільки про себе.

"Погрози Дональда Трампа послабити НАТО і стати на бік Володимира Путіна підривають силу Америки на світовій арені і загрожують нашій національній безпеці. На посаді президента Дональд Трамп провів чотири роки, лестячись до диктаторів і роблячи нашу країну менш безпечною. Думка про те, що він відмовиться від наших союзників, якщо не доб'ється свого, підкреслює ту правду, яку ми вже знаємо про Дональда Трампа: єдина людина, про яку він піклується, – це він сам", – зазначив Мусса.

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