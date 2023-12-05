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"Економіка може "перегрітися": чим РФ загрожує збільшення витрат на оборонку

Анна Ярославська
5 грудня 2023, 03:20
Росіяни спробують вирішити питання імпортозаміщення та наповнення бюджету за рахунок роботи власної промисловості, а не лише від продажу копалин.
Дмитро Снєгирьов, Путін, армія рф
Дмитро Снєгирьов пояснив, чим РФ загрожує збільшення витрат на оборонку / Колаж: Главред, фото: УНІАН, МО РФ

Країна-агресор Росія збільшила витрати на оборону. Це потрібно для переведення промисловості на військові рейки. Але водночас це призведе до серйозного навантаження на російську економіку, яка може "перегрітися" і не витримати цього. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

За його словами, за два роки війни результатів безпосередньо на лінії бойового зіткнення для РФ немає, на озброєнні російської армії не вистачає техніки, і Кремль зіткнувся з тактико-технічною перевагою західного озброєння над російським.

"Відповідно, були зроблені певні висновки щодо збільшення витрат на оборонний сектор. При цьому, на думку росіян, саме ВПК повинен стати (так, в принципі, відбувається у всьому світі) локомотивом всієї економіки. Крім того, капіталовкладеннями у ВПК, розраховують стимулювати розвиток інших галузей промисловості й мінімізувати вплив економічних санкцій з боку країн Заходу", - пояснив Снєгирьов.

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Цими капіталовкладеннями росіяни спробують вирішити питання імпортозаміщення і, відповідно, наповнення бюджету за рахунок роботи власної промисловості, а не лише від продажу копалин.

"Попри секторальні та персональні санкції, ВВП Росії, на жаль, виріс. Так само, як і зросла кількість експортно-імпортних операцій. Також варто зауважити, що з початку повномасштабного вторгнення Росія змогла продати копалин на понад 500 мільярдів євро, причому 180 з них припали на країни ЄС", - розповів експерт.

Снєгирьов додав, що, враховуючи останні санкції щодо енергетичного сектора, в РФ вирішили створити диверсифікацію наповнення бюджету за рахунок економіки, яка начебто працює. Але, за його словами, в Кремлі не врахували історичний досвід Російської імперії.

"У роки Першої світової війни, щойно Російська імперія збільшила витрати на сектор оборони з 21 до 25 відсотків, це призвело до стагнації економіки, яка на той момент, до речі, вважалася однією з найбільш динамічно розвинених. Як би там не було, але тоді Російська імперія перебувала на певному економічному підйомі. Однак збільшення витрат на оборонний сектор призвело до стагнації та соціальних потрясінь всередині імперії. А соціальні потрясіння ми пам'ятаємо - Лютневу і, відповідно, Жовтневу революції. І це те, з чим доведеться зіткнутися Російській Федерації", - сказав Снєгирьов.

"Тим більше, що кількість оборонних витрат на оборонний сектор не 25 відсотків, а до 30 від загальних витрат. А це - серйозне навантаження на російську економіку, яка може "перегрітися" і не витримати навантаження", - додав він.

Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Як повідомляв Главред, російський президент Володимир Путін підписав бюджет РФ на 2024 рік, який значно збільшує федеральні витрати, зокрема, включає рекордний рівень витрат на оборону.

У документі вказується, що в наступному році витрати країни-агресора складуть 412,5 млрд доларів, а дефіцит бюджету - 9,5 млрд доларів.

Влада РФ планує витратити на оборону та правоохоронців близько 157,5 млрд доларів - це 39% всіх витрат федерального уряду.

Крім того, Путін ухвалив рішення про збільшенні чисельності армії РФ, яке набуло чинності з 1 грудня. За повідомленням Міністерства оборони Росії, армія РФ буде збільшена до 2 209 130 осіб, включаючи 1 320 000 військових. Це означає зростання чисельності військових на понад 170 тисяч осіб.

Однак відомство уточнило, що збільшення чисельності армії країни-агресора не включає проведення мобілізації. Воно буде здійснюватися за рахунок контрактників, що входять до складу Збройних сил РФ.

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