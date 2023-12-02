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Потужний удар по ізоляції Росії: Зеленський розповів про нелегітимність Путіна

Олексій Тесля
2 грудня 2023, 14:40
У Росії опозиції до диктатора Володимира Путіна не існує, впевнений Володимир Зеленський.
Володимир Путін, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський висловився щодо легітимності Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента

Після президентських виборів в Росії, які відбудуться в березні, західним лідерам належить вирішити, чи визнавати легітимність Володимира Путіна, якщо він на них піде і виграє, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми розуміємо, що вибори в Росії проходять недемократично. Не важливо, як вони проходять – всі знають, який буде результат ... Питання до світу: це можуть бути нелегітимні вибори, які світ не визнає", - підкреслив він в інтерв'ю АР, повну версію якого прес-служба президента опублікувала в Telegram.

За його словами, після 2014 року таких потужних ударів по ізоляції Росії не було, незважаючи на окупацію нею частини Донбасу і Криму.

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"І зараз, якщо Путін піде на вибори, і, ймовірно, є великий відсоток цього, і також дуже високий відсоток того, що він переможе. Він же бореться сам з собою. Тому тут "гра" вже буде на боці західних лідерів цивілізованого світу – визнати їх чи ні. До слова, може бути переломний момент - нелегітимність президента Путіна", - сказав президент.

Відповідаючи на питання, чи став би він закликати міжнародних лідерів назвати підсумки виборів в РФ нелегітимними, Зеленський заявив, що "дуже хотів би, щоб західний світ сам це розумів".

"Щоб мені не доводилося це робити – дзвонити, чинити тиск, говорити. Мені здається, що світ все це вже розуміє після всього того горя, яке Росія принесла всюди і, безумовно, в Україну", - зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський впевнений, що в Росії опозиції Путіну не існує.

"Ми бачимо цих людей. Ми бачимо таку опозицію умовну або штучну, у якої з Путіним однакові погляди на війну, на світову ізоляцію Росії, на використання ядерної зброї, економіку, окупацію України. Це не опозиція. Це просто ще один супутник Путіна, хоча і з іншою особою, ім'ям і тим же самим дияволом в середині", - заявив він.

Раніше Зеленський назвав спосіб перелому у війні. Обсягів зброї, які Україна виробляє зараз, недостатньо для того, щоб переломити хід війни з Росією, вважає президент Володимир Зеленський.

Також президент анонсував важливі рішення по мобілізації. Зміни стосуватимуться кількості мобілізованих, термінів демобілізації і т.п. сьогодні обговорювався ряд пропозицій, будуть комплексні рішення.

Нагадаємо, директор Defense Express Сергій Згурець зазначав, що наступний рік буде неймовірно складним. За його словами, на фронті російсько-української війни ще деякий час триватиме активізація сил окупантів. Головним для ЗСУ є завдання витримати тиск ворога і також створити всі умови для оборони і нових стратегій.

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Володимир Зеленський Володимир Путін війна Росії та України
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