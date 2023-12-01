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У Путіна з'явився шанс виграти війну в Україні - The Economist

Анна Ярославська
1 грудня 2023, 09:46
На даний момент військове протистояння в Україні перетворилося на війну захисників, і "вона може тривати багато років".
Володимир Путін, армія РФ
Володимир Путін може виграти війну в Україні - The Economist / Колаж: Главред, фото: МО РФ, скріншот

У країни-агресора Росії вперше з'явилися реальні шанси на перемогу у війні в Україні. Не в останню чергу це сталося завдяки нерішучості Заходу в питанні надання допомоги Києву і відсутності стратегічного бачення. Російський диктатор Володимир Путін може зберігати свій режим при владі ще багато років, і загроза агресії нікуди не зникне. Про це пише видання The Economist.

Як пише автор статті, причина, з якої перемога Путіна можлива, полягає в тому, що вона залежить від витривалості, а не захоплення територій, оскільки жодна армія не в змозі витіснити іншу з землі, яку вони в даний час контролюють.

На даний момент військове протистояння в Україні перетворилося на війну захисників, і "вона може тривати багато років".

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"Однак фаталізм, самовдоволення та шокуюча відсутність стратегічного бачення заважають, особливо в Європі. Заходу необхідно терміново позбутися летаргії заради себе і заради України", — пише The Economist.

У The Economist вийшла стаття під назвою
У The Economist вийшла стаття під назвою "Путін зараз, схоже, виграє війну в Україні" / скріншот

Видання зазначає, що в 2024 році Росія буде в сильнішій позиції для боротьби, тому що у неї буде більше дронів і артилерійських снарядів. Армія РФ розробила успішну тактику радіоелектронної боротьби проти деяких українських озброєнь, а також тому, що Путін спокійно ставиться до жахливих втрат у своїй армії.

Простим росіянам, можливо, не подобається війна, але вони до неї звикли.

"Еліта посилила контроль над економікою і заробляє багато грошей. Путін може дозволити собі виплатити довічну зарплату сім'ям тих, хто воює і вмирає", — пише The Economist.

"Путін отримав безпілотники з Ірану і снаряди з Північної Кореї... Туреччина і Казахстан стали каналами поставок товарів, що живлять російську військову машину. Західна схема з обмеження доходів від російської нафти шляхом обмеження ціни на нафту на рівні $60 за барель провалилася, оскільки паралельна торгова структура виникла за межами досяжності Заходу. Ціна нафти марки Юралс з Росії становить $64, що майже на 10% вище початку 2023 року", — йдеться у статті.

Крім того, хоча західні уряди стверджують, що вони як ніколи віддані Україні, опитування по всьому світу показують, що багато хто в цьому сумнівається. Один з європейських політиків висловив думку, що підтримка України в майбутньому буде фрагментованою.

"До 2025 року Путін може почати відчувати напругу від ведення війни. Росіяни можуть все більше обурюватися примусовою мобілізацією, інфляцією та перенаправленням соціальних витрат на армію. Однак просто сподіватися, що його режим розвалиться, безглуздо. Він може залишатися при владі впродовж багатьох років, і якщо він це зробить, він буде погрожувати війною, тому що це виправдання його для внутрішніх репресій та страждань його власного народу", — йдеться у статті.

Видання зазначає, що планування оборони Європи має бути спрямоване на те, щоб Путін не відчув її слабкість.

"Найкращим способом стримати Путіна було б, якби Європа продемонструвала свою рішучість, показавши прямо зараз, що вона повністю прихильна до процвітаючої, демократичної, орієнтованої на Захід України", — резюмує автор.

Війна в Україні - прогнози

Російський диктатор Володимир Путін не піде на мирну угоду з Україною до результатів виборів у США в листопаді 2024 року. Про це пише Reuters з посиланням на анонімного чиновника з Державного департаменту США.

"Я очікую, що Путін не піде на мир або конструктивний світ до того, як побачить результат наших виборів", – сказав співрозмовник.

Раніше глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україна ризикує мимоволі опинитися втягнутою в мирні переговори з країною-агресором Росією, якщо західні партнери не забезпечать українців необхідною кількістю озброєння для боротьби з окупантами.

Колишній спецпредставник Держдепу США По Україні та експосол Сполучених Штатів при НАТО Курт Волкер закликав прийняти Україну до Альянсу попри те, що йде війна. На його думку, це пошле російському диктатору сигнал, що продовження агресії не має сенсу.

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