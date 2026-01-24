Рус
"Вершина цинізму": Сибіга порівняв Орбана з угорським поплічником Гітлера

Олексій Тесля
24 січня 2026, 16:27
Блокуючи вступ України до ЄС, Віктор Орбан скоює злочин проти угорського народу та Угорщини, переконаний Андрій Сибіга.
Віктор Орбан, прапор Угорщини
Віктора Орбана порівняли з пособником Адольфа Гітлера / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Головне:

  • Пособництво Орбана РФ ставить Угорщину на неправильну сторону історії
  • Сибіга порівняв дії Орбана з діями Салаші

Блокування Будапештом вступу України до Європейського Союзу робить українських угорців заручниками геополітичних авантюр, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Як написав він у соцмережі Х, пособництво прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана російській стороні вкотре ставить Угорщину на неправильну сторону історії, чого угорський народ не заслуговує.

"Коли Віктор Орбан каже, що не пустить Україну в ЄС у найближчі 100 років, то насправді він каже це, перш за все, не державі Україна, а закарпатським угорцям. Це схоже на обмовку за Фрейдом — з посиланням на трагічну для угорців мирну угоду, укладену понад 100 років тому. Вершина цинізму... Віктору Орбану і його команді наплювати на добробут і безпеку українських угорців. Орбан просто хоче і надалі тримати їх заручниками своїх геополітичних авантюр і відмивати гроші через різні схеми і фонди за кордоном", - написав Сибіга.

Він висловив переконання, що блокуючи вступ України до ЄС, Орбан скоює ще один злочин проти угорського народу і Угорщини. "Очевидно, що ЄС – це простір миру. Він був створений після Другої світової війни, щоб запобігти новій війні. Вступ України до ЄС наблизить мир, гарантує безпеку і добробут всій Європі і всьому угорському народу. Але цього не хоче Путін. Він хоче затягувати війну. Блокуючи вступ України до ЄС, Орбан виконує примху Путіна і одночасно блокує відновлення миру в Європі та робить Угорщину співучасником кремлівського режиму", - підкреслив глава МЗС України.

Сибіга порівняв дії Орбана з діями прем'єра Угорщини в 1944-45 роках Ференца Салаші, який повалив режим регента Угорського королівства в 1920-44 роках Міклоша Хорті і встановив в країні диктатуру.

"Угорщина і угорський народ цього не заслуговують. Угорщина не заслуговує знову опинитися на неправильній стороні історії, як співучасник новітньої нелюдської ідеології у формі путінського режиму. Угорський народ - це народ гідності і свободи. Народ Ференца Ракоці II, Шандора Петефі та Імре Надя, а не Орбана", - підкреслив глава українського зовнішньополітичного відомства.

Що передувало

Сибіга також відповів на звинувачення з боку свого угорського колеги Петера Сійарто про нібито втручання України в заплановані в Угорщині вибори, заявивши: "Вам не варто боятися України - вам слід боятися угорського народу, якому набридла ваша брехня, клептократія і ненависть".

Пост глави МЗС написаний у відповідь на пост Сіярто, який написав раніше в Х: "Ви почали втручатися в наші вибори. Ми знаємо, що ви хочете уряд, який би сказав "так" Брюсселю і був готовий втягнути Угорщину у вашу війну. Але ми не дозволимо цього! Суверенний угорський уряд і надалі захищатиме країну та її народ від вашої війни!".

"Потиличник Орбану": гучна заява Зеленського

Раніше президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що всередині ЄС діють сили, які намагаються її знищити.

Український лідер розповів, що сили, які намагаються знищити Європу, не втрачають жодного дня. За його словами, вони навіть діють всередині ЄС.

"Кожен Віктор, який живе на гроші Європи, і в той же час намагається продавати європейські інтереси, заслуговує підзатильник", - сказав він, маючи на увазі, ймовірно, угорського прем'єра Орбана.

Крім того, Сибіга прокоментував заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що найближчі 100 років в Угорщині не буде парламенту, який проголосував би за членство українців в Європейському Союзі.

"Цей план приречений на провал, пане прем'єр-міністре. Ваш господар у Москві не протримається 100 років, навіть якби ви були готові пересадити йому всі органи. А в день вступу України до ЄС ми повісимо цей заголовок у рамці у Верховній Раді України, щоб пам'ятати про вашу брехню протягом наступних 100 років", - раніше написав Сибіга.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ одним ударом перекрили потік нафти РФ до Угорщини. Угорщина звинуватила Україну в "спробі втягнути" Будапешт у війну.

Нагадаємо, раніше Орбан поскаржився Трампу після удару по "Дружбі". Дрони ЗСУ знову атакували нафтоперекачувальну станцію, що спричинило зупинку поставок нафти до Угорщини і різку реакцію угорського міністра.

Як повідомляв Главред, раніше на Брянщині, в російському місті Унеча, через атаку дронів сталася велика пожежа на нафтоперекачувальній станції трубопроводу "Дружба".

Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

