'Зустріч на слуху': у Кремлі заявили, що Трампу необхідно поговорити з Путіним

Пєсков заперечив можливість зустрічі на Близькому Сході в травні.

https://glavred.net/politics/vstrecha-na-sluhu-v-kremle-zayavili-chto-trampu-neobhodimo-pogovorit-s-putinym-10661870.html Посилання скопійоване

Кремль наполягає на зустрічі Путіна і Трампа / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Коротко:

У Кремлі вважають за необхідне провести особисту зустріч між Путіним і Трампом

Пєсков заперечив можливість зустрічі на Близькому Сході в травні

Контакти між Москвою та Вашингтоном тривають

У РФ вважають за необхідне проведення особистої зустрічі між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом. Проте жодних домовленостей чи конкретних планів щодо цього наразі не існує. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

"Ми з вами неодноразово говорили, що така зустріч (між Путіним і Трампом - Главред) явно на слуху, і багато в чому ми вважаємо, що вона, звичайно ж, необхідна", - заявив він.

відео дня

Водночас речник Кремля визнав, що організація такого формату переговорів вимагає попередньої підготовки й "продовження контактів між Москвою і Вашингтоном, які були запущені і зараз тривають". За його словами, наразі "якоїсь конкретики щодо цього немає".

У відповідь на запитання про можливу зустріч Путіна й Трампа на Близькому Сході, де останній планує перебувати з 13 по 16 травня, Пєсков зазначив, що у російського лідера немає запланованих поїздок до регіону в цей період.

Раніше Дональд Трамп, коментуючи журналістам свій візит до Саудівської Аравії, визнав, що ще не прийняв рішення щодо можливої зустрічі з Путіним. Трамп сказав: "Треба подумати, я ще не думав про це".

Завершення війни в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп підтвердив, що в останні дні він та його найближче оточення провели кілька "дуже хороших дискусій" щодо ситуації в Україні. Втім, деталі цих перемовин глава Білого дому не розкрив.

Також Трамп в інтерв’ю NBC News заявив, що США мають "дуже хороші шанси" завершити війну в Україні. Введення санкцій проти Росії залежить від її поведінки.

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс публічно підтвердив, що мирні переговори між Україною та Росією перебувають у розпалі. За його словами, Вашингтон відіграє активну роль у просуванні діалогу: інколи застосовує дипломатичний тиск, а іноді — дає певні обіцянки, щоби спонукати сторони до серйозних розмов про припинення війни.

Читайте також:

Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред