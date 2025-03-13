Дуда звернувся до Трампа з приводу 'ядерки': чого хоче польський президент

Прохання лідера Польщі, найімовірніше, буде сприйнято в Москві як вкрай провокаційне.

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Анджей Дуда звернувся з проханням до Трампа / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

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Дуда сподівається відродити проєкт спільного використання ядерної зброї

Свою ідею президент Польщі вже обговорив із Келлогом

Президент Польщі Анджей Дуда закликав США розмістити ядерну зброю на польській території як стримувальний фактор проти майбутньої російської агресії. Як пише видання Financial Times, розміщення такої зброї поблизу кордонів Росії - цього разу під контролем США - буде розглядатися Кремлем як серйозна загроза.

Польський лідер сподівається відродити проєкт спільного використання ядерної зброї, який був представлений адміністрації колишнього президента Джо Байдена 2022 року.

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Дуда заявив, що президент Дональд Трамп може перемістити американські ядерні боєголовки, що зберігаються в Західній Європі або США, до Польщі. Польський лідер заявив, що нещодавно обговорював цю пропозицію зі спеціальним представником США по Україні Кітом Келлогом.

"Кордони НАТО перемістилися на схід 1999 року, тому 26 років потому також має відбутися зрушення інфраструктури НАТО на схід. Для мене це очевидно. Я думаю, що справа не лише в тому, що час настав, а й у тому, що було б безпечніше, якби ця зброя вже була тут", - сказав Дуда в інтерв'ю Financial Times.

Польський лідер заявив, що Трамп має вирішити, де розмістити американську ядерну зброю, але нагадав про заяву президента Володимира Путіна, зроблену 2023 року, про те, що Росія перекине тактичну ядерну зброю в Білорусь.

"Росія навіть не вагалася, коли перекидала свою ядерну зброю в Білорусь. Вони не питали ні в кого дозволу", - сказав Дуда.

Країни з ядерною зброєю / Інфографіка: Главред ​

Ядерна зброя - останні новини

Як писав Главред, лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц заявив про бажання провести переговори з Францією та Великою Британією щодо спільного використання їхньої ядерної зброї. Водночас він додав, що ядерна парасолька Франції та Великої Британії має бути "доповненням" до наявного ядерного щита США.

Президент США Дональд Трамп виступає за те, щоб країни відмовилися від ядерної зброї.

"Скажу, що ми досягли значного прогресу з Україною і Росією за останні дні. Було б чудово це завершити, щоб не говорити про ядерну зброю. Було б чудово, якби всі позбулися своєї ядерної зброї", - заявив Трамп.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав Францію унікальною країною в Європі завдяки своєму потенціалу ядерного стримування. Він також не проти поширювати цей захист на європейських союзників.

"Франція підтримує ядерне стримування з 1964 року. Це стримування має поширюватися на всіх наших європейських союзників", - сказав Макрон.

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